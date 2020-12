La Ligue nord-américaine de hockey tente déjà d’acheter des vaccins pour ses joueurs

Aux États-Unis, un débat s’ouvre sur l’utilisation des athlètes comme “ influenceurs ” du vaccin

On ne parle de rien d’autre: le processus de vaccination contre le covid-19 a déjà commencé dans plusieurs pays et avec lui, le début de la fin de la pandémie et ses conséquences. Chaque pays a établi un protocole pour fixer l’ordre de vaccination, mais il existe déjà des organisations et des sports qui demandent la priorité à leurs athlètes pour le bien de leurs championnats.



Le 8 décembre, le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à commencer la vaccination contre le covid-19. Les premiers à se faire vacciner sont les personnes âgées vivant en résidence et leurs soignants. Ensuite, les plus de 80 ans et les agents de santé. Ensuite, la priorité dépendra de l’âge, dans le but de vacciner toutes les personnes de plus de 50 ans ainsi que les personnes vulnérables et à risque en raison de leur état de santé.

Le Royaume-Uni espère avoir un peu moins de la moitié de sa population vaccinée d’ici 2021. L’Espagne se fixe un objectif plus ambitieux: vacciner 70% de sa population d’ici la fin de l’été. Après les groupes prioritaires et une fois que tous les plus de 50 ans auront été vaccinés, le reste de la population partira. Et où seront situés les athlètes dans tout cet organigramme?

L’urgence de revenir à la normale le plus rapidement possible s’est accompagnée de la ruée de plusieurs championnats, qui font déjà pression pour la priorité dans les processus de vaccination de plusieurs pays.

En Amérique, en fait, le débat est déjà ouvert. Bien que les athlètes seraient parmi les derniers à les recevoir parce qu’ils n’appartiennent à aucun des groupes prioritaires, ni par âge ni par situation de risque, la vérité est que la Ligue nationale de hockey nord-américaine tente déjà d’acheter des vaccins pour ses 750 joueurs. S’ils le faisaient, ce ne serait pas la première fois. En 2009, les Flames de Calgary ont obtenu le vaccin contre la grippe A sous-type H1N1 avant quiconque par l’intermédiaire d’un laboratoire privé pour leur propre bénéfice.

Il faut se rappeler que contrairement à la plupart de la population, les pilotes et les athlètes du monde entier avaient accès à des tests PCR fréquents pour que leur activité puisse continuer et que les caisses de ces sports et tout l’argent qu’ils déplacent ne seraient pas vus ainsi affecté. Ils ont déjà reçu de nombreuses critiques pour avoir obtenu la priorité à cet égard et il est maintenant question de leur donner la priorité dans le processus de vaccination également.

De plus, il y a le fait d’utiliser les athlètes comme références pour promouvoir le message qu’ils doivent être vaccinés. Le Wall Street Journal cite que son rôle est important de sensibiliser, selon certaines autorités sanitaires.

Les images des personnes âgées recevant les premiers vaccins ces jours-ci, en partie, véhiculent cette confiance que manquent à certains qui doutent peut-être encore de l’innocuité du vaccin. En Amérique, plus de 60% de la population doute du vaccin. 16% des personnes interrogées déclarent qu’elles accepteraient de le recevoir si elles voyaient des personnalités célèbres se faire vacciner auparavant, selon un sondage Harris Poll, et 25% des personnes interrogées l’obtiendraient si elles voyaient d’abord Michael Jordan se faire vacciner. C’est pourquoi on parle déjà que certains des premiers à les recevoir sont les joueurs de la NBA à encourager le reste de la population et les noms des influents Michael Jordan et LeBron James sonnent particulièrement.

Cependant, il n’y a pas d’accord sur cette question. Le président de World Athetics, Seb Coe, rappelle que les athlètes n’ont pas la priorité et estime qu’ils ne devraient pas bénéficier d’un traitement favorable et qu’ils devraient attendre leur tour à la fin de la liste. Les recevoir plus tôt serait injuste et contraire à l’éthique.

L’un des événements sportifs les plus proches et les plus massifs est les Jeux Olympiques, qui rassembleront des milliers d’athlètes du monde entier en juillet à Tokyo. Le Comité International Olympique a déjà encouragé les participants à se faire vacciner par solidarité avec le Japon et le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribe, a demandé la priorité aux athlètes olympiques.

Cependant, les championnats comme la F1 commencent beaucoup plus tôt. Les caisses du Grand Cirque, comme celles des autres sports, ont été sérieusement touchées et Liberty Media a besoin du vaccin au plus vite pour revenir fêter son spectacle avec le plus grand nombre de public.

A priori, chaque gouvernement dictera l’ordre de vaccination pour chaque pays. Cependant, les dirigeants n’ont pas le pouvoir d’interdire l’achat du vaccin aux entreprises, il n’est donc pas exclu que certains championnats puissent collecter le vaccin pour vacciner tous leurs participants en même temps et éviter les inégalités entre concurrents. Sans dates claires et toujours tout dans une phase très initiale, pour l’instant il faut attendre.

