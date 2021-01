Les hypercars font leurs débuts en première classe, laissant la LMP1 derrière

Au total, il y aura 33 participants pour six tests cette saison

Le WEC, World Endurance Championship, a confirmé la liste des participants pour sa saison 2021, l’année de l’introduction des hypercars en lieu et place de la catégorie LMP1 comme référence dans le championnat.



Les nouvelles hypercars disposeront d’équipes officielles de marques de tramways et d’entités privées. Toyota, en tant que champion en titre, rivalisera avec son GR010 hybride en tant qu’héritier de la TS050 hybride.

Glickenhaus entrera dans le calendrier avec son SCG 007, tandis que ByKolles sera également dans la catégorie reine avec son ENSO CLMP P1 / 01. Alpine sera une autre des grandes nouveautés, qui vient avec une seule voiture, pas hybride, basée sur l’ancienne Rebellion RB13 de LMP1 et avec beaucoup de personnel de l’équipe Singatech Alpine de LMP2, qui s’appellera Alpine A480 Gibson.

Il faut rappeler qu’en 2022 le règlement LMDh sera créé et le règlement technique sera fusionné avec l’IMSA, l’année au cours de laquelle Peugeot, Audi et Porsche entreront dans la catégorie première – qui combinera la LMH et la LMDh -, en plus des équipes déjà mentionnées.

Au total, il y aura 33 voitures pour l’ensemble du calendrier World Endurance en 2021 – il y a toujours plus de participants au Mans – qui débutera avec les 1000 Miles de Sebring le 19 mars. La deuxième des six épreuves du calendrier sera les 6 Heures de Spa-Francorchamps le 1er mai.

Le joyau de la couronne sera le week-end du 12 au 13 juin, avec la 98e édition des 24 Heures du Mans, avant de faire ses débuts à Monza avec ses 6 Heures, le 18 juillet. La saison se clôturera sur le sol asiatique, avec les 6 Heures de Fuji le 26 septembre et les 6 Heures de Bahreïn le 20 novembre.

La catégorie GTE-Pro n’est restée pour 2021 qu’avec deux constructeurs – Porsche et Ferrari – après le départ d’Aston Martin, qui aura quelques voitures en GTE-Am. En AF Corse, avec Ferrari, Miguel Molina sera à nouveau.

En raison de ses faibles coûts et de sa compatibilité avec d’autres championnats d’Endurance, la participation d’équipes et de pilotes intéressants se développe en LMP2, où il y aura deux pilotes colombiens: Juan Pablo Montoya et Tatiana Calderón. Jan Magnussen est également promu, et il y aura des exF1 comme Giedo van der Garde, Anthony Davidson ou Stoffel Vandoorne. Giancarlo Fisichella reviendra dans la catégorie GT Amateur pour une autre année.

LA LISTE COMPLÈTE DES INSCRITS

Catégorie Hypercar du Mans

Toyota Gazoo Racing (Toyota GR010 HYBRID): Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Toyota Gazoo Racing (Toyota GR010 HYBRID): Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi

Equipe Alpine Endurance (Alpine): Nicolas Lapierre, André Negrao

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG 007): Pipo Derani

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG 007)

ByKolles (Projet PMC)

Richard Mille Racing (Oreca 07): Beitske Visser, Sophia Flörsch, Tatiana Calderon

Realteam Racing (Oreca 07): Esteban Garcia, Norman Nato, Loïc Duval

United Autosports (Oreca 07): Phil Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque

Jota Sport (Oreca 07): Sean Gelael, Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne

Jota Sport (Oreca 07): Roberto Gonzalez, Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa

Racing Team Nederland (Oreca 07): Giedo van der Garde, Frits van Eerd, Job van Uitert

Concours Inter Europol (Oreca 07): Renger van der Zande, Alex Brundle, Kuba Smiechowski

WRT (Oreca 07)

ARC Bratislava (Oreca 07): Miro Konopka

Course de grande classe (Oreca 07): Anders Fjordbach, Dennis Andersen, Jan Magnussen

DragonSpeed ​​(Oreca 07): Juan Pablo Montoya, Ben Hanley, Henrik Hedman

AF Corse (Ferrari 488 GTE): James Calado, Alessandro Pier Guidi,

AF Corse (Ferrari 488 GTE): Miguel Molina, Daniel Serra

Porsche GT Team (Porsche 911 RSR): Kevin Estre

Équipe Porsche GT (Porsche 911 RSR)

Projet d’équipe 1 (Porsche 911 RSR)

Projet d’équipe 1 (Porsche 911 RSR)

D’station Racing (Aston Martin Vantage): Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii

TF Sport (Aston Martin Vantage): Ben Keating, Dylan Pereira, Felipe Fraga

Compétition Proton (Porsche 911 RSR)

Compétition Proton (Porsche 911 RSR)

Cetilar Racing (Ferrari 488 GTE): Roberto Lacorte, Antonio Fuoco

AF Corse (Ferrari 488 GTE): François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera

Gulf Racing (Porsche 911 RSR): Mike Wainwright

Iron Lynx (Ferrari 488 GTE): Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo Cressoni

Iron Lynx (Ferrari 488 GTE): Michelle Gatting, Manuela Gostner, Rahel Frey

AF Corse (Ferrari 488 GTE): Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella

