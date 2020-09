Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le comportement de la RB16 en version basse consommation pendant les qualifications exagère la différence entre ses pilotes.

Alexander Albon a toujours été dans la région d’une demi-seconde plus lent que Max Verstappen en qualifications cette année. Mais Horner a déclaré qu’Albon avait prouvé son potentiel avec ses excellentes performances en course et le rôle qu’il joue dans le développement de la voiture.

« Les retours d’Alex sont en fait très, très forts », a déclaré Horner dans une interview exclusive pour .. «Son éthique de travail est très élevée et il parle de tout ce qu’est le Max.»

Albon est plus «affecté» par les variations de comportement de la voiture, «en particulier dans les courses à faible consommation de carburant», selon Horner.

«Je pense donc qu’en améliorant la voiture pour Alex, cela s’améliorera naturellement aussi pour Max. La voiture est en fait très difficile à conduire, en particulier avec peu de carburant pour le moment. Et c’est là que la différence est exagérée entre les deux pilotes.

«Sur le rythme de course, Alex est évidemment un peu plus proche et il a mené de belles courses cette année. J’espère donc qu’au fur et à mesure que nous améliorerons la voiture, les pilotes convergeront également.

L’expérience croissante d’Albon réduira également l’écart entre les deux, a ajouté Horner.

« Vous devez vous rappeler qu’Alex n’a fait qu’un an et demi de course de Formule 1, pas même cela », a-t-il déclaré. « Je suis donc convaincu qu’il y a beaucoup plus à venir de lui. »

Yuki Tsunoda, membre de l’équipe Red Bull Junior, doit tester AlphaTauri à la fin de l’année. Horner a déclaré que le pilote, qui a remporté la course de Formule 2 le week-end dernier, plaide pour une promotion en Formule 1.

«Il fait un excellent travail», a déclaré Horner. «Il conduit bien, il court très bien.

«C’est donc un jeune talent passionnant, quelle que soit sa nationalité ou qu’il soit un jeune Honda ou un jeune Red Bull. Il fait tout ce qu’il doit faire pour mériter un siège en Formule 1. »

