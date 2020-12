Les matchs de la nouvelle formation de Ferrari à Maranello avant Noël

Hier, ils ont partagé un repas avec Mattia Binotto pour commencer à faire équipe

Charles Leclerc a accueilli vendredi Carlos Sainz, qui a visité l’usine Ferrari de Maranello pour la première fois lors de son premier jour habillé de rouge. Le Monégasque a partagé un repas avec son nouveau partenaire et avec son patron Mattia Binotto.



Leclerc et Sainz ont fait une brève apparition à la traditionnelle réunion de Noël de Ferrari avec les médias, où Mattia Binotto a fait le point sur la saison 2020 et a annoncé que la voiture 2021 s’appellera SF21.

“Carlos a son premier jour habillé en rouge aujourd’hui et j’aime pouvoir l’accueillir dans l’équipe”, a déclaré Charles, qui quelques minutes plus tard a eu un déjeuner privé avec Sainz et Binotto pour commencer à faire équipe.

“J’ai hâte de travailler avec Carlos en 2021. Je suis sûr que je peux apprendre beaucoup de lui. Il est très compétitif et très motivé.”

Binotto a également fourni des détails sur ce qu’il attend de sa nouvelle signature la saison prochaine.

“J’espère que Carlos contribuera au titre Constructeurs, ce qui pour nous est très important. Il est important que les deux pilotes réussissent très bien en course pour pouvoir marquer tous les points possibles pour le titre Constructeurs.”

“J’espère et je suis convaincu que Carlos nous aidera à faire mieux dans la catégorie Constructeurs et aussi en équipe. Il apportera son expérience, ce qui n’est pas peu. Il a fait de nombreuses saisons dans différentes équipes, avec des méthodologies différentes de celles des ingénieurs. Nous sommes très ouvert à l’écoute et à l’apprentissage. ”

J’espère qu’il sera un excellent partenaire pour Charles. Il travaille dur et est un leader, j’espère donc qu’il contribuera à développer l’équipe afin que nous soyons plus forts à l’avenir. Je suis sûr qu’en 2021, nous bénéficierons déjà de son arrivée chez Ferrari. “.

Le patron de Ferrari a également souligné que ses deux pilotes commenceront la saison avec les mêmes opportunités et que les hiérarchies internes ne seront établies qu’en fonction des résultats et des objectifs sportifs en jeu.

