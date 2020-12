Vous reconnaissez que vous avez pris des risques, pour le meilleur et pour le pire

Il dit que c’était très difficile pour eux de voir où ils se trouvaient en Autriche

À partir de là, ils ont le sentiment d’avoir fait plusieurs pas dans la bonne direction.

Charles Leclerc estime que 2020 a été la meilleure de ses trois saisons jusqu’à présent en Formule 1. Le pilote Ferrari reconnaît qu’il a risqué sur la piste et c’est pourquoi son année a eu deux visages, bien qu’il indique clairement que dans la plupart des cas en ceux qui ont pris des risques ont bien fait.



Leclerc soutient que même si la SF1000 a pris du recul par rapport à la Ferrari 2019, il a pu améliorer ses performances et en est très heureux. De plus, il estime qu’il s’est beaucoup amélioré sur la piste, et c’est la raison pour laquelle il classe 2020 comme sa meilleure saison à ce jour en Formule 1. Maintenant, Charles a hâte à 2021.

“Je pense qu’il y a eu deux visages cette saison. Pour moi, ça a été ma meilleure saison en Formule 1J’ai beaucoup montré sur la piste; Je suis très content de la saison. J’ai pris des risques, la plupart de manière positive, et nous avons gagné beaucoup de points. En d’autres occasions, cela n’a pas été comme ça et nous avons perdu des points “.

“La saison a été très positive pour ma propre performance, et pour cette raison, je suis très heureux. Maintenant, j’ai vraiment hâte à l’année prochaine, pour voir tout ce que nous avons gagné par rapport à 2020”, a reconnu Leclerc, dans des mots recueillis. par le portail Web américain Motorsport.com.

D’un autre côté, Leclerc était clair que quelque chose n’allait pas depuis la pré-saison en février, et c’était clair lors de la première course en juillet. Le Monégasque estime avoir fait quelques pas en avant par rapport à l’Autriche et est convaincu que ces progrès les aideront l’année prochaine à être plus compétitifs.

“Après les tests, nous savions que quelque chose n’allait pas. Pendant la saison, il a été très difficile d’accepter que la situation soit comme ça dès la première course, mais c’était la réalité, et nous avons travaillé très dur et de manière constructive. Je pense aussi, à partir de ce moment, nous avons fait quelques pas en avant, des étapes dans la bonne direction, qui ne sont pas toujours prises en Formule 1 », a-t-il décrit.

“Pour l’avenir, je pense que nous avons beaucoup appris de cette saison, et je pense que nous allons revenir plus forts. Nous espérons le montrer l’année prochaine. Je ne sais pas si nous ferons un très grand pas, mais je suis clair que nous allons le faire. la bonne direction », a exprimé Charles pour conclure.

