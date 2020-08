Charles Leclerc a expliqué comment il a réussi à faire deux tours dans le Grand Prix d’Espagne avec ses ceintures de sécurité débranchées.

Le pilote Ferrari a détaché ses ceintures après s’être arrêté à la chicane en raison d’un problème électrique. Il a pu redémarrer son moteur et continuer.

Leclerc a déclaré qu’il avait essayé de reconnecter ses ceintures de sécurité à ce moment-là, mais qu’il n’avait pas immédiatement réalisé qu’elles n’étaient pas entièrement attachées. Il a alerté son équipe du problème lors de son deuxième tour après avoir redémarré son moteur.

« Je me suis délié une fois que j’ai su qu’il y avait un problème avec le moteur », a déclaré Leclerc lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui. «Je ne pensais pas que j’y retournerais.

«Puis je les ai mis en route pour repartir sur la piste. J’ai fait un tour lent, surtout pour savoir si le moteur fonctionnait à nouveau correctement ou non, puis au deuxième tour quand j’ai commencé à pousser, j’ai réalisé qu’une des quatre boucles que nous avons comme ceinture de sécurité n’était pas allumée. Alors je l’ai dit à l’équipe et je me suis arrêté aussitôt.

Leclerc a déclaré à son équipe qu’il manquait un accessoire qui maintenait les ceintures de sécurité en place. L’équipe a initialement tenté de remplacer la pièce manquante, mais a ensuite décidé de retirer la voiture de Leclerc de la course.

Messages radio de Leclerc sur sa ceinture de sécurité

LeclercGuys, nous devons boxer, nous devons boxer. Quand je suis allé chercher le bouton pour rallumer la voiture… Mes ceintures de sécurité sont maintenant éteintes. Alors quand je freine, je bouge pas mal. Ça ne me dérange pas, mais je suis sûr que personne ne sera content que je conduise sans ceintures de sécurité.À LeclercCopy.À LeclercAnd box now, box.LeclercPrepare the attaché. Je ne sais pas si c’est dans la voiture. À LeclercCopy. Box maintenant et nous allons essayer de le réparer.À LeclercFaites-moi savoir si vous avez besoin d’aide avec les ceintures de sécurité. Nous allons essayer de résoudre ce problème.LeclercJe suis sûr que j’ai besoin d’aide. C’est comme si j’étais en voiture. Dans la voiture.À LeclercOK copie, copie, nous allons le réparer.À LeclercEt nous allons essayer de réparer les ceintures de sécurité, OK.Leclerc Je vous ai dit de préparer une autre pièce jointe. Nous avons besoin d’un autre attachement. Je n’ai pas la pièce jointe. Il s’est envolé, à LeclercCopy, je l’ai dit plus tôt. Dois-je couper le moteur ou? Pour LeclercÉteignez le moteur. Arrêtez le moteur, LeclercOK, c’est fait. Mais que s’est-il passé avec le moteur? Pourquoi tout a été complètement éteint? A LeclercJe reviendrai vers vous.LeclercJe vais sortir, expliquez-moi plus tard.À LeclercCopy.

