Le Petit Prince de Ferrari a eu un Grand Prix de Belgique pauvre, aux prises avec la SF1000 à trois pattes à la 14e place alors que son équipe sombre à l’une de ses pires performances de mémoire récente, mais le cri de guerre du jeune pilote est: «Nous devons rester unis. «

Un cri de guerre qui, couplé à l’appel de Sebastian Vettel à «garder son calme», suggère une agitation à Maranello avec des stations de panique en état d’alerte.

Ce dimanche en Belgique sera très dur à avaler pour tous.

Le comportement résigné de Charles Leclerc a tout dit après la course: «C’était extrêmement frustrant, ce fut un week-end très difficile pour nous et la course n’a pas été plus facile. Il est difficile pour nous de dépasser même avec le DRS, nous devons donc y travailler. «

Le Monégasque est très apprécié de son équipe et de Tifosi, il a montré pourquoi en se hissant huitième à un moment de la course. Mais au fur et à mesure que la course se déroulait, l’attrition était trop importante pour la voiture inadéquate et il a glissé dans l’ordre, franchissant la ligne avec 75 secondes de retard sur le vainqueur de la course Lewis Hamilton.

L’année dernière, Charles a remporté la course!

Il a ajouté dans le rapport de course d’aujourd’hui: «J’ai pris un très bon départ et j’ai réussi à rattraper plusieurs positions grâce à un bon remorquage jusqu’au virage 5, mais après, cela a commencé à empirer. Tout d’abord, nous avons perdu du temps lors des deux arrêts aux stands en raison de problèmes.

«Lors du deuxième relais, nous savions que nous ne pouvions pas faire de miracles, alors, vu la position dans laquelle nous étions, avec un train de voitures devant et aucune possibilité de doubler, nous avons décidé d’essayer quelque chose de différent et de faire un deuxième arrêt. . C’est dommage que cela n’ait pas fonctionné, mais en fin de compte, nous n’avons tout simplement pas eu le rythme dont nous avions besoin. »

Le prochain arrêt est Monza, la piste à domicile de la Scuderia, où l’absence de supporters peut empêcher une émeute si les Reds se comportent comme ils l’ont fait à Spa. Mais le Temple of Speed ​​n’est pas un ami des léthargiques, ce qui signifie plus de douleur pour Ferrari et leur création 2020.

Leclerc minimisait déjà les attentes dimanche soir à Spa: «La prochaine course sera difficile pour nous, mais avec un peu de chance au Mugello, cela pourrait aller mieux. Nous devons rester unis, réagir et travailler dur pour revenir là où nous étions auparavant.

Charles occupe la cinquième place du classement des pilotes avec 45 points après sept manches, 112 de moins que Lewis Hamilton en tête avec 157 points.