L’Allemand est l’une de ses idoles, mais le Britannique est aujourd’hui l’un de ses rivaux

Il est clair que les deux méritent beaucoup de respect pour tout ce qu’ils ont accompli en F1

Il ne doute pas que Hamilton sera considéré comme une légende le jour de sa retraite.

Charles Leclerc dit qu’il ne regarde pas Lewis Hamilton de la même manière que Michael Schumacher. Le Monégasque reconnaît que l’Allemand a été et reste l’une de ses idoles, mais il n’a pas la même image des Britanniques, puisqu’il est aujourd’hui l’un de ses plus grands rivaux.



Leclerc n’est pas en faveur de comparer Schumacher et Hamilton, mais il est clair que les deux méritent beaucoup de respect pour tout ce qu’ils ont accompli et ont donné à la Formule 1. Bien sûr, l’image qu’il en a n’est pas la même, car pour il n’est pas le même que son idole d’enfance en tant que l’un de ses rivaux les plus directs dans la lutte pour les victoires.

“Je n’aime pas comparer des pilotes d’époques différentes, car vous n’avez pas couru contre les mêmes pilotes et les voitures sont différentes. Lewis et Michael sont deux grands athlètes qui ont connu beaucoup de succès, ils méritent tous les deux beaucoup de respect. Bien sûr, quand je vois Lewis sur la piste, je n’ai pas la même image que j’avais avec Michael“, a commenté Leclerc dans une interview pour Sport Bild.

Charles explique que pour lui ses deux idoles sont les mêmes Schumacher et Ayrton Senna. De plus, il est sûr que dans le cas de Hamilton ce n’est pas la même chose, puisqu’il le voit comme un rival aujourd’hui. Cependant, il ne doute pas que le Britannique sera une légende pour les générations futures le jour où il décidera de raccrocher son casque.

«Quand j’étais petit, je voyais toujours Michael Schumacher à la télévision et c’est pourquoi je les vois différemment. J’ai aussi beaucoup de respect pour Lewis, mais il est l’un de mes rivaux. Pour moi, il y a deux légendes et idoles. en Formule 1 et ils sont Ayrton Senna et Michael Schumacher. Bien que ce soit arrivé à Michael, Lewis sera une légende quand il quittera la Formule 1“, Il a été reconnu.

Enfin, il s’est illustré par le travail de changement de casque avec Sebastian Vettel à la fin de cette saison, dans laquelle ils cesseront d’être coéquipiers. Charles n’a encore jamais fait un tel échange et accueillerait favorablement ses débuts avec le quadruple champion d’Allemagne.

«Je voudrais demander à Seb s’il voudrait échanger son casque avec moi. C’est quelque chose que je n’ai pas encore fait, donc je l’apprécierais “, Charles a exprimé pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard