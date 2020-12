Le Monégasque estime que Ferrari peut profiter de la crise pour grandir

S’assure que l’équipe a déjà détecté les zones à attaquer pour s’améliorer

Charles Leclerc pense que Ferrari aurait tort s’il voulait oublier ce qui s’est passé en cette saison 2020, car ce sont des années difficiles comme celle-ci qui «font grandir» en équipe. Le Monégasque est “réaliste mais optimiste” pour une Coupe du monde 2021 dans laquelle il veut se battre.



Leclerc a vécu à la première personne la pire année de la Scuderia depuis 1980, il est donc le premier intéressé à tourner la page et à revenir sur le chemin de la victoire qu’il a brièvement connu à ses débuts en 2019. Il est convaincu qu’il a vécu dans cette 2020 les aidera à être plus forts.

Le Monégasque a fait le point dans une interview de Noël avec Sky Italia.

“2020 a été une année très difficile à bien des égards. Si nous parlons de la voiture, ce fut une année compliquée et nous ne nous attendions pas à avoir autant de problèmes. Il fut un temps où nous devions accepter cette situation pour pouvoir l’analyser et essayer de s’améliorer”, a-t-il déclaré. en disant.

“J’en suis satisfait, même si cela a été difficile. Oublier cette saison ne serait pas la bonne chose à faire, car quand on grandit plus, c’est dans ces moments-là. Je l’ai ressenti en tant que pilote et je pense que cela nous aidera aussi en tant qu’équipe. Nous avons trouvé des choses. cela nous permettra de nous améliorer à l’avenir. ”

Les Tifosi s’attendent naturellement à ce que la voiture 2021, la SF21, soit gagnante. Mattia Binotto a refroidi cette possibilité il y a quelques jours en disant que l’objectif serait de terminer troisième de la Coupe du monde des constructeurs. Charles ne perd pas l’esprit de compétition.

“Je vais essayer, même si l’objectif est très élevé. Nous devons être réalistes, mais optimistes. Je suis ici pour que Ferrari gagne dans les plus brefs délais, mais, comme l’a dit Binotto, ce ne sera pas facile.”

“Mais je le crois. Je le crois à chaque fois que je monte dans la voiture, même si c’est dans une saison comme celle qui vient de se terminer. Je pense à la victoire à chaque fois que je suis sur la grille de départ, même si je sais que ce sera difficile. , même si c’est impossible et que je sais que j’ai besoin d’un peu de chance. ”

Leclerc a également évoqué brièvement sa rivalité professionnelle avec Max Verstappen.

«Quand nous étions enfants, nous ne pouvions même pas nous voir, mais maintenant le temps a passé et nous sommes plus matures. Nous parlons et nous avons fait de grands progrès. C’est un gars bien, mais quand nous mettons le casque, la rivalité que nous avions en karting revient Soyez là”.

Et il s’est ouvert sur les critiques qui le dérangent le plus.

“Une chose qui me dérange plus que les autres est de me reprocher d’être arrogante, parce que je sais bien que je n’ai pas changé. Plus j’avance dans ma carrière de pilote, plus les gens veulent être amis avec moi. Et ce n’est pas à cause de moi en tant que personne, mais parce que je suis pilote Ferrari. C’est pourquoi j’ai arrêté un peu. ”

“Mais ce n’est pas de l’arrogance. Je n’ai pas changé dans ce sens. Mon père et Jules Bianchi m’ont toujours dit de garder les pieds sur terre. Dans ma carrière, tout s’est passé très vite, mais j’ai toujours gardé ce conseil à l’esprit. c’est pourquoi le mot “arrogance” me dérange plus que les autres. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard