Il y a un an et demi, nous présentions l’Ecosse LM69, la voiture de sport que les membres de la célèbre Ecurie Ecosse avaient voulu construire pour commémorer la légendaire Jaguar XJR13, une voiture de course, la première de la marque à moteur central, destinée au Mans. 1969 et qu’il n’a pas fait ses débuts.



Les raisons, préservent le mythe de l’Ecurie Ecosse, une équipe privée réunie par un “ syndicat ” de gentlemen écossais, qui a donné l’opportunité de commencer à piloter principalement des pilotes écossais et deux fois vainqueurs des 24 Heures du Mans avec Jaguar D –1956 et 57–.

Sa présentation a coïncidé avec le 50e anniversaire de la naissance de la XJR13 et depuis, on n’en sait plus rien, malgré le fait qu’à cette époque, il était dit qu’une petite série, numérotée et exclusive, serait construite, légale pour une utilisation sur route ouverte.

Rappelons que la voiture de Design Q, dirigée par Howard Guy, retrouve une silhouette similaire à celle de la XJR13, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, avec un volant aluminium et bois ou des jauges analogiques. Même le moteur a des détails, comme les couvre-culasses ou les trompettes d’admission qui rappellent cette voiture mythique.

Concernant le moteur, on en sait peu, sauf qu’il s’agit d’un V12 qui sera disponible en deux cylindrées, 5,0 et 7,3 litres. Sa provenance n’a pas été annoncée, mais les fans de V12 atmosphériques imaginent sûrement déjà leur son “ paradisiaque ”.

Au cours de cette année et demie de silence, la voiture a été achevée, diverses modifications ont été apportées et elle est prête à commencer la fabrication des 25 unités prévues, à un prix compris entre 820.000 et 1.180.000 euros, selon le moteur et quelques détails. Finition.

Sûrement les 25 collectionneurs qui auront l’exclusivité d’en avoir un exemplaire dans leur garage – je serais surpris s’ils n’étaient pas déjà vendus – pourront commencer à avoir leurs exemplaires à la fin de l’année.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard