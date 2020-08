La baisse des performances de Ferrari à Spa-Francorchamps reflète à quel point l’équipe a été durement touchée par son accord avec la FIA au sujet de son unité motrice, a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull.

Ayant remporté le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa sensible à la puissance l’année dernière, Ferrari a été la seule équipe à parcourir le circuit plus lentement ce week-end qu’il y a 12 mois. Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont lutté pour les 13e et 14e places dans la course d’aujourd’hui.

Ferrari a conclu un accord secret avec la FIA à la suite d’une enquête sur ses groupes motopropulseurs avant le début de la saison. Cela a conduit à des changements dans la réglementation du moteur qui, selon Ferrari, ont affecté les performances de sa voiture.

Horner a déclaré que « tout cela a laissé un goût assez amer » et a suggéré l’avantage de puissance dont Ferrari jouissait avant que le règlement ne les a aidés à remporter des courses que Red Bull aurait pu gagner.

«De toute évidence, vous pouvez tirer vos propres conclusions des performances actuelles de Ferrari. Mais dans ces courses, nous aurions dû gagner l’année dernière, sans doute, s’ils avaient couru avec un moteur qui semble être assez différent de la performance qu’ils avaient l’année dernière. »

La situation actuelle de Ferrari «est évidemment très difficile pour eux», a déclaré Horner. « Mais je pense que c’est qu’ils se sont manifestement concentrés sur les mauvais domaines au cours des années précédentes, c’est pourquoi ils semblent manifestement avoir un peu de mal avec ce que contenait cet accord. »

Il pense que Ferrari a maintenant le moteur le moins compétitif de la Formule 1. «Vous avez clairement fait de Mercedes un leader. Ensuite, je pense que Honda et Renault sont raisonnablement proches selon les circuits et les conditions. Et puis vous avez Ferrari, évidemment, au fond de la file d’attente. »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, qui a déclaré hier que les problèmes de Ferrari étaient dus à une décision prise par certains membres de l’équipe, a fait écho aux commentaires de Horner.

«Ferrari est une marque emblématique et des gens fantastiques qui construisent ces voitures», a déclaré Wolff. «Et c’est difficile à dire parce que je ne veux plus y mettre d’huile.

«Mais nous avons été tellement étirés l’année dernière et l’année précédente que nous avons souffert et nous avons perdu des gens parce qu’ils n’étaient qu’au bout de la tête. Et c’est pourquoi je suivrais probablement le commentaire de Christian. «

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: