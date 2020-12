Six à huit semaines, c’est le temps que la FIA s’est fixé pour terminer l’enquête sur l’accident de Grosjean à Bahreïn. La Fédération a relaté un rapport dans lequel ils décrivent tout ce qui sera pris en compte pour rédiger le rapport des conclusions de ce qui s’est passé.



La FIA a entamé une analyse détaillée de l’accident de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn 2020. L’enquête passera en revue tous les domaines: casque, HANS, harnais de sécurité, vêtements de protection, cellule de survie, appui-tête, extincteur de voiture et halo .

L’intégrité du châssis et les performances de la barrière de sécurité seront également analysées pour un impact de cette énergie et avec cette trajectoire et le rôle des stadiers et de l’équipe d’intervention médicale.

L’enquête s’appuiera sur les informations de plusieurs vidéos, dont l’enregistrement d’une caméra ultra-rapide qui vise le pilote et enregistre à 400 images par seconde pour montrer ce qui lui est arrivé lors de l’accident.

Les informations issues de l’Accident Data Record, la “ boîte noire ” de la voiture, qui transmettra à la FIA la vitesse et les forces de la voiture, et les accéléromètres auriculaires, faits pour mesurer le mouvement de votre tête lors de l’accident, seront également pris en compte.

