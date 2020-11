Ce calendrier pour 2021 a été approuvé par la Commission des Rallyes de la FIA

Ce sera une saison avec huit tests: quatre sur asphalte et quatre sur gravier

Le Championnat d’Europe des Rallyes a présenté son calendrier provisoire pour la saison prochaine, toujours soumis à l’approbation de la FIA, et le Rallye des Îles Canaries reste l’un des événements importants de l’événement.



Ce nouveau calendrier, composé de huit épreuves – quatre sur asphalte et autant sur gravier – a été approuvé par la commission des rallyes de la Fédération et doit être ratifié le mois prochain lors du Conseil mondial.

L’objectif de ce calendrier a été de réduire au maximum les coûts. La saison débutera dans le nord du Portugal, avec le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, puis se dirigera vers les Açores et, par la suite, vers les îles Canaries.

Depuis l’asphalte «circuitero» des îles Canaries, ils passeront à deux rallyes sur gravier très rapides tels que la Pologne et la Lettonie, puis clôtureront la saison avec trois épreuves sur asphalte consécutives – Rally di Roma Capitale, Barum Rally Zlín et Rally Hungary -.

De plus, si un événement “ tombe ” pour une raison quelconque – le coronavirus n’a pas encore dit son dernier mot, bien sûr – il y a trois autres rallyes dans la salle: le Rally Sanremo, le Rally Cyprus et le Rally Spa.

Quant aux pilotes «juniors», ils compteront à nouveau leurs quatre meilleurs résultats sur un total de six rallyes, même si tous les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur FIA ERC:

«Pour le succès continu de l’ERC, il est essentiel que tous les efforts soient faits pour réduire les coûts lorsque cela est possible. Le calendrier de l’ERC 2021 a été structuré avec la faisabilité et l’accessibilité à l’esprit. Par conséquent, nous espérons que le le concept d’événements consécutifs contribue à réduire le coût de la compétition “.

“Nous devons également reconnaître les défis que le covid-19 a présentés et croire que le moment choisi est raisonnable et réaliste. Cependant, nous suivrons toutes les restrictions et exigences locales avec la sécurité comme priorité. L’inclusion de trois événements” en attente “dans le Le timing est judicieux dans le cas où certains rallyes ne peuvent pas avoir lieu et doivent être remplacés. ”

CALENDRIER ERC 2021

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard