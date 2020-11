Le Britannique est allé droit au mur sous le régime des voitures de sécurité

Le patron de Mercedes, convaincu que cela améliorera son élève

Le patron de Mercedes en Formule 1, Toto Wolff, est convaincu que George Russell apprendra de l’erreur commise lors du GP d’Emilie-Romagne F1 2020 et que cela fera de lui un meilleur pilote pour l’avenir.



Le Britannique était en mesure de se battre pour gratter un point à Imola lorsque, sous une période de voiture de sécurité, il est allé droit au mur, trop optimiste quant à l’échauffement de ses pneus et de ses freins.

C’était une grave erreur, et même Russell lui-même a prétendu après la course qu’il n’y avait aucune excuse. Cependant, Toto Wolff préfère voir le bon côté et pense que cet échec aidera George à s’améliorer en tant que pilote.

“Tout cela fait partie du processus de développement. Ce qui rend Lewis –Hamilton– et Valtteri –Bottas– si spéciaux, et avant aussi Nico –Rosberg–, c’est l’expérience qu’ils ont acquise», a déclaré Wolff, selon le portail Site Web américain Motorsport.com.

“Je pense que tout le monde doit écraser une voiture contre le mur derrière la voiture de sécurité. On l’a vu chez les pilotes les plus expérimentés, ils font des erreurs sous la pression”, a poursuivi l’ancien pilote autrichien.

“Et je pense que ce que George a fait est aussi arrivé aux meilleurs. Ce sera horrible pour lui en ce moment, mais ce sera comme une cicatrice, et il sera un meilleur pilote à l’avenir”, a déclaré Toto Wolff pour conclure.

Peu de pilotes ont écrit des messages d’encouragement sur les réseaux sociaux à George Russell après le Grand Prix, dont Lewis Hamilton.

“George, vous donniez tout. Il est normal de faire des erreurs et de les subir. J’ai fait plus que je ne me souviens. Vous êtes génial, mon ami. Gardez la tête haute et continuez à pousser pour le prochain”, a déclaré le seizième champion britannique.

Romain Grosjean a également souhaité compléter les messages d’encouragement. Rappelons que le Français a eu un accident très similaire lors du GP d’Azerbaïdjan 2018.

“Je sais ce que vous ressentez. Cela prendra du temps à oublier, mais ce que vous faites est incroyable. Continuez à vous battre”, a déclaré le pilote français.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard