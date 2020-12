Aujourd’hui marque le septième anniversaire du grave accident de ski de Schumacher

Nous remplissons le silence sur l’état de Michael avec ses meilleurs moments

Aujourd’hui marque le septième anniversaire du grave accident de ski subi par Michael Schumacher dans les Alpes françaises. On ne sait rien de l’état de santé du Kaiser. Cependant, les fans du monde entier parlent de lui plus que jamais. Pour vous rappeler, nous avons sauvé le classement de la Formule 1 de ses dix meilleurs moments dans la catégorie reine.



On fait écho aux dix meilleurs moments sélectionnés par le site officiel de la Formule 1, les voilà!:

1. Grand Prix d’Espagne 1996: spectacle humide

Au volant d’une voiture qu’Eddie Irvine a qualifiée de poubelle, Michael a réussi à briller sous la pluie et à s’imposer avec une avance de plus de 45 secondes au deuxième classé, Jean Alesi.

2. Grand Prix de Malaisie 1999: son grand retour

Moins de 100 jours après avoir cassé son tubia et son péroné à Silverstone, Michael est revenu et surpris en étant une seconde plus rapide que les autres lors des qualifications et en prenant la pole au GP de Malaisie.

3. Grand Prix de Belgique 1995: super retour:

Michael est parti de la 16e position après un accident à l’entraînement, mais a organisé un retour spectaculaire avec une grande bataille contre Damon Hill pour finir par remporter la course.

4. Grand Prix de Hongrie 1998: victoire stratégique:

Michael a appliqué la stratégie des trois arrêts conçue par Ross Brawn sur la base de grands tours de qualification pendant près de deux heures. Grâce à cette victoire, il a été replacé dans la bataille pour le titre contre Mika Häkkinen.

5. Grand Prix de Belgique 1991: premier GP:

Michael a impressionné en se qualifiant en septième position lors de son premier GP après avoir été presque une seconde plus rapide que son coéquipier de l’époque Andrea de Cesaris.

6. Grand Prix du Brésil 2006: dernière course chez Ferrari

Un problème de pression a poussé Michael à partir dixième de la course où le titre était joué avec Alonso. Bien que leurs espoirs de gagner aient été anéantis par une crevaison au 9e tour, Michael a fait un retour spectaculaire, de la 20e à la quatrième en cadeau à Ferrari lors de sa dernière course avec eux.

7. Grand Prix de Belgique 1992: première victoire:

C’était une victoire résultant d’une erreur. Michael a quitté la piste au 29e tour. Au lieu de se plaindre que son coéquipier, Martin Brundle, l’ait dépassé et se classait troisième, il a essayé de rattraper ses pneus et est allé dans les stands pour monter des pneus neufs. Le mouvement était un maître parce qu’il est sorti comme leader et à partir de là, il a maintenu la victoire.

8. Grand Prix d’Espagne 1994: échos de Senna:

Schumacher a réussi à terminer deuxième à une marche. Michael se battait pour la victoire en Espagne lorsque sa boîte de vitesses s’est cassée et qu’il ne lui restait que la cinquième vitesse, une situation qui nous rappelle inévitablement la victoire épique de Senna au GP du Brésil 1991 dans des conditions similaires.

9. Grand Prix d’Europe 1995: le grand dépassement d’Alesi

Même Alesi lui-même a apprécié la beauté de ce dépassement, qui a aidé Michael à décrocher la victoire au Nürburgring. Un mouvement qui restera dans l’histoire.

Grand Prix de Monaco 2012: Dernière pole

C’était la dernière fois que nous voyions Schumacher briller un samedi. Bien qu’il ne soit finalement pas parti de la pole dimanche à cause d’un penalty reçu lors de la course précédente, on ne peut cacher ce qu’on a aimé voir Michael être le plus rapide dans la magie de Monaco.

Vous manquez un moment qui, selon vous, devrait figurer sur cette liste? Écrivez-nous, nous vous lirons dans les commentaires!

