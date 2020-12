L’Allemand a dédié une chanson à l’équipe dans le tour d’honneur

La Scuderia lui a remis un grand trophée en signe de gratitude

Ferrari et Sebastian Vettel ont séparé leurs chemins avec un bel adieu avec une sérénade et un trophée inclus. Le pilote allemand a dédié une chanson à l’équipe sur son tour d’honneur et a ensuite reçu un grand trophée en signe d’appréciation pour ses six années avec la Scuderia.



Avec 14 victoires avec l’équipe italienne, Vettel est devenu le troisième pilote avec le plus de victoires dans l’histoire de Ferrari, seulement derrière son idole Michael Schumacher – 72 victoires – et Niki Lauda – 15 victoires -.

Hier, Vettel et son pilote ont célébré leur dernière course ensemble et le pilote allemand a décidé de dédier une chanson à son équipe après la course. C’est sa propre version de la chanson italienne populaire «Azzurro». Le quadruple champion estime que chanter est toujours un bon moyen de montrer de la joie et c’est pourquoi il a tenu à remercier l’équipe de cette manière originale.

“Chaque fois que j’étais heureux pour une raison quelconque chez Ferrari, j’ai commencé à chanter et je pense que c’était une bonne chose de chanter une fois de plus pour la dernière fois”, a révélé Sebastian Vettel dans un communiqué publié par ..

“J’ai changé les paroles, donc j’espère ne pas avoir de problèmes avec les droits d’auteur. Je pense que cela a été un bon moyen d’exprimer ma gratitude à l’équipe”, a ajouté le quadruple champion.

Vettel prend le micro après son chant du cygne pour @ScuderiaFerrari #AbuDhabiGP # F1 pic.twitter.com/z5vFJ5bK9v – Formule 1 (@ F1) 13 décembre 2020

De plus, de Ferrari, ils lui ont donné un grand trophée dans le style de la Ligue des champions, avec une inscription de toutes ses victoires avec eux sur la base, pour commémorer tous les triomphes de l’Allemagne avec l’équipe.

“Je n’avais jamais terminé 14e auparavant et j’avais reçu un trophée pour cela, c’est donc un très beau souvenir”, a reconnu Vettel.

Le pilote allemand a déjà son nouveau projet en tête avec Aston Martin, mais a assuré qu’il lui manquera ses mécaniciens, dont il a beaucoup appris.

“Ce fut une journée émouvante avec les mécaniciens alors que je leur ai dit au revoir sur la grille. J’ai beaucoup appris de cette équipe et ils m’ont beaucoup donné. J’en suis très reconnaissant. Je suis triste pour les garçons, ils vont me manquer, mais je suis aussi heureux. pour se lancer dans un nouveau projet », a avoué le futur pilote Aston Martin.

Ferrari dit au revoir à Sebastian avec des câlins, des applaudissements et un énorme trophée #GrazieSeb pic.twitter.com/G0Nob2FuTI – Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 13 décembre 2020

