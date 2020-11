Ils croient que les critères de Liberty Media sont corrects

Horner rappelle qu’ils n’ont ni voix ni vote sur les pays dans lesquels ils se présentent

Toto Wolff, Mattia Binotto et Christian Horner s’appuient sur le jugement de la F1 pour décider de courir en Arabie saoudite. De plus, ces trois représentants des équipes de la grille estiment que le sport peut générer un impact positif dans le pays.



Les chefs d’équipe ont donné leur avis sur l’accord conclu par la F1 pour courir en Arabie saoudite l’année prochaine. Conscients qu’il s’agit d’une décision économique et de leur peu de voix et de vote dans ce type de questions commerciales, ils soulignent l’accord comme une opportunité de changer la mentalité du pays pour le mieux.

De son côté, Toto Wolff a souligné le pouvoir d’union du sport, qui, espère-t-il, l’aidera à faire de l’Arabie saoudite un lieu plus ouvert sur le monde.

“Je pense que le sport doit unir, le sport doit nous aider à nous emmener vers un monde meilleur. Je pense que nous avons vu qu’en courant dans le monde entier, une conversation positive a été créée autour de la Formule 1. J’ai été à Riyad avec la Formule E il y a un an et j’ai été impressionné par le changement que j’ai vu », a déclaré Wolff dans un communiqué publié par Motorsport Week

«Maintenant, en tant que visiteur, vous ne savez jamais comment les choses se passent, mais personnellement – et c’est le seul commentaire que je peux faire à partir de ce que j’ai vu – c’était un grand événement sans ségrégation, des femmes et des hommes au même endroit profitant de l’événement sportif. Nous devons commencer quelque part et ce que je vois, c’est qu’il a commencé quelque part et je pense que nous devrions faire ce que nous pouvons pour rendre le monde meilleur », a-t-il ajouté.

Binotto est avec Wolff que la F1 peut avoir un impact positif sur un pays comme l’Arabie saoudite. “Je pense que c’est le sport, peu importe où je vais, quoi que ce soit, c’est toujours positif et je pense que le sport a toujours un message positif. Le sport peut apporter de l’optimisme, donc je pense que c’est ainsi que nous devrions le voir. Je pense que nous devrions simplement comprendre que nous pouvons être un vecteur de positivité et que c’est important », a déclaré Binotto.

Enfin, Christian Horner rappelle que lorsqu’ils signent le Pacte de Concorde, ils ne connaissent pas les plans de la F1. Cependant, le patron de Red Bull insiste sur le fait qu’il est convaincu que le jugement de Liberty est le bon pour maintenir le sport en vie.

“Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, lorsque nous nous inscrivons à une Coupe du monde, nous n’avons aucun mot à dire sur la destination du sport, nous nous inscrivons pour courir dans chaque course”, a déclaré Horner pour sa part.

“Nous sommes convaincus que le propriétaire des droits commerciaux, également dans l’appareil gouvernemental, a effectué les recherches nécessaires et pris des décisions correctes”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes donc convaincus qu’ils ont pris les bonnes décisions et où que nous courions, nous allons participer et faire de notre mieux dans ces courses”, a déclaré Horner.

