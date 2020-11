L’une des conditions de votre contrat est de réduire les déplacements entre les courses

Vous dites que vous voulez passer plus de temps avec votre famille après une année difficile

Lewis Hamilton a avoué quelles sont les conditions les plus importantes pour lui de renouveler avec Mercedes en 2020. Le Britannique souhaite passer plus de temps avec sa famille, réduire les déplacements entre les courses et programmer des rencontres virtuelles qui lui permettent de passer plus de temps chez lui.



Le pilote Mercedes n’a toujours pas de contrat pour 2021, bien qu’il ait avoué à plusieurs reprises qu’il souhaitait continuer à faire partie de l’histoire de l’équipe allemande. Les deux parties sont en train de finaliser les détails de leur renouvellement et l’une des priorités de Lewis dans les négociations est d’avoir plus de contrôle sur son temps.

«Le temps est une partie importante des conversations. J’ai besoin de plus de temps. Cette année, il a été démontré, par exemple, que vous pouvez travailler à domicile. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de réunions Zoom dans le contrat, au lieu des jours actuels. Cela signifie que Je vais devoir voler moins“Hamilton a commenté dans une interview avec la BBC.

“Le temps passé avec les amis et la famille est la chose la plus importante. Si nous commençons à voyager plus, je veux emmener ma famille quelque part et créer des souvenirs avec eux, célébrer le titre avec eux simplement en étant proche. Cette année, je n’ai pas pu les voir et cela a C’était la chose la plus difficile », a-t-il déclaré dans une interview pour la BBC.

Covid-19 a marqué un tournant. Bien que Hamilton était connu pour faire de nombreux voyages entre les courses, il les a finalement raccourcis pour passer plus de temps à la maison et maintenant la pandémie l’a obligé à ne faire que l’essentiel.

Le Britannique souligne également que la situation actuelle a montré qu’une grande partie du travail peut être effectuée à domicile. Par conséquent, les réunions virtuelles seront un autre point à prendre en compte dans les conversations pour son renouvellement.

