Date publiée: 1 septembre 2020

Christian Horner a rejoint Lewis Hamilton pour citer les courses à guichet unique comme raison pour laquelle la Formule 1 devient ennuyeuse.

Le Grand Prix de Belgique a suivi les Espagnols en étant un spectacle terne dominé par Hamilton, qui menait de bout en bout à chaque fois.

Même la pluie qui avait été prévue pour Spa les trois jours du week-end de course n’a pas réussi à se matérialiser et à pimenter les choses.

Vers la fin en Belgique, les coureurs de tête s’occupaient de leurs pneus et ne faisaient que rentrer chez eux, essayant d’éviter une répétition des crevaisons tardives qui jonchaient le Grand Prix de Grande-Bretagne, plutôt que de risquer de perdre leur position sur la piste avec un deuxième arrêt au stand.

Hamilton a ensuite déclaré: «Je peux imaginer que ce n’était certainement pas la course la plus excitante pour ceux qui regardaient. Si je regardais en tant que fan aujourd’hui, j’aurais juste écouté les moments forts.

Le champion du monde espère que les grands changements réglementaires en 2022 apporteront «une forme différente de course où nous pourrons suivre de près et avoir des courses plus rapprochées».

Désormais, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, s’est également penché sur la question après que son pilote Max Verstappen, qui a terminé troisième à Spa, ait qualifié la course de «ennuyeuse» et de «pas agréable».

Mettez la main sur la collection officielle Red Bull 2020 via la boutique de Formule 1

Horner, cité par Autosport, a déclaré: «Je pense que les courses à guichet unique sont toujours ennuyeuses. Je pense que vous devez avoir deux à trois courses à arrêts. Je pense que cela mélange l’ordre, mélange la stratégie.

«Je pense que nous avons toujours vu que les courses à guichet unique, où les pilotes conduisent sous le pneu, essayant de conserver le pneu, c’est très difficile.

«Je pense que vous avez besoin d’une plus grande variabilité de stratégie afin de créer des compensations entre les voitures, et que la chose la plus fondamentale que nous devons faire est d’augmenter le nombre de stratégies avec lesquelles vous pouvez entrer dans une course.

«Presque tout le monde a choisi d’adopter une stratégie à guichet unique en Belgique et cela ne produira jamais un grand prix passionnant.»

Le directeur de course de F1, Michael Masi, n’est pas aussi convaincu que les guichets uniques sont nécessairement la cause du problème.

« Je pense que c’est probablement un peu difficile de relier les courses à un arrêt et les courses ennuyeuses parce que je pense que nous avons vu des courses passionnantes à un arrêt », a-t-il déclaré.

«Nous avons également vu des courses ennuyeuses à deux arrêts et des courses passionnantes à deux arrêts, donc je pense que de ce point de vue, ce n’est pas une notion que je soutiendrais.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook