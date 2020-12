L’Espagnol se retrouvera, à son retour, la plus longue saison de l’histoire de la F1

Le plus grand nombre de courses effectuées par Fernando en une saison était de 21 en 2018

Fernando Alonso a donné un sentiment de confiance au volant des R25 et RS20. Il assure que ces tours ont ravivé son esprit de compétition, mais derrière cette image il y a aussi des peurs. L’Espagnol révèle certaines de ses craintes lorsqu’il pense à son retour en Formule 1.



Revenir en Formule 1 n’est jamais facile, surtout si vous êtes absent depuis un certain temps. De plus, pour 2021, il y a un défi supplémentaire: 23 Grand Prix. Il est vrai que Fernando s’est préparé sans relâche pour chacune des courses qu’il a disputées ces dernières années, mais un calendrier aussi long nécessite un dévouement absolu.

Fernando a reconnu qu’entendre le numéro 23 lui donne du respect et qu’il sera difficile de faire face à un programme aussi étendu, surtout après avoir été «hors-jeu» pendant un certain temps.

“De quoi ai-je peur? À partir d’un calendrier de 23 courses. Cela signifie n’avoir qu’une vingtaine de jours de congé par an », a-t-il reconnu dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera.

En ce sens, s’il assure qu’il est plus en forme que jamais, je ne peux pas dire si les plus jeunes coureurs ont plus de facilité face à un calendrier plus exigeant. Cependant, il est clair que l’adaptabilité sera la clé et l’un de ceux qui se sont démarqués dans ce domaine a été George Russell, qui continue d’impressionner le double champion.

“Il est difficile de répondre, mais le cas de George Russell est le plus intéressant. En cinq jours, il est passé du dernier au premier, le tout sans une touche divine, sans méditation au Tibet ou quoi que ce soit du genre. C’était juste assez pour entrer dans la Mercedes”, s’est démarqué.

Hormis les craintes, Renault a décroché trois podiums cette année et le défi de Fernando est d’améliorer cette marque. “Plus de trois podiums. Je veux améliorer ces résultats et plus tard, bien plus que ça », a déclaré le double champion de F1 pour terminer.

