Le Cupra Formentor en tête de l’indice GEOM 2020

Toyota GR Yaris et Porsche Taycan complètent le podium

La Cupra Formentor, la Toyota GR Yaris et la Porsche Taycan ont terminé l’année 2020 comme les voitures les plus appréciées des internautes espagnols, comme indiqué dans le classement de l’indice GEOM.



Il Indice GEOM 2020, un index qui reflète les opinions des utilisateurs et la notoriété des fabricants et des modèles sur les principales pages Web, blogs et forums espagnols liés au monde automobile en Espagne, en plus des profils spécialisés les plus pertinents sur les réseaux sociaux, a déterminé quels modèles ont été les plus appréciés de l’année après avoir choisi Porsche comme marque la plus en vue.

La Cupra Formentor s’est hissée à la première position absolue avec un score absolu de 84,11, devant une Toyota GR Yaris restée à 83,3. A une courte distance, il a terminé la Porsche Taycan avec 83,11 points.

Trois des quatre classées suivantes appartiennent à la Groupe Volkswagen. Ils ont été la Seat León, quatrième avec 82,84 points, l’Audi A3 Sportback, cinquième avec 82,81, et la Volkswagen Golf, septième avec 81,88. Entre les deux, seul le Land Rover Defender a réussi à se faufiler à la sixième place, atteignant 82,19 buts.

Comme cela s’est produit dans les trois premières positions, dans les trois dernières du “ top 10 ” du Indice GEOM 2020 il y a eu un mélange de technologies mécaniques. Le bastion thermique est la Porsche 911 Turbo S, dont les 650 chevaux ont suffi à engranger 80,62 points. De derrière le hybride rechargeable sport de Skoda, l’Octavia RS iV avec 80,53 points, tandis que la Ford Mustang Mach-E, la SUV électrique de ceux de l’ovale avec 79,74 points.

