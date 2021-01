Les modèles électriques dominent, en particulier avec la carrosserie SUV

Il existe encore des poches de modèles à combustion conçus pour les conducteurs passionnés

L’année 2021 sera chargée de nouveautés en matière de voitures. Parmi eux, nous avons retenu dix des plus attendus, parmi lesquels dominent les moteurs électriques.



Il ne reste que quelques heures avant la sortie de l’année 2021, un exercice qui sera plus que déplacé en termes de actualités automobiles fait référence. Les voitures électriques domineront et le plus grand changement auquel l’industrie est confrontée est déjà un fait. Cependant, il y a encore une redoute de voitures de la passion alimentées à l’essence. En bref, voici dix des voitures les plus attendues des 365 prochains jours:

Le binôme formé par BMW M3 et le BMW M4 ajoute un nouveau chapitre sous la forme d’un changement de génération appelé à faire retomber amoureux tous les amateurs de voitures de sport. Six cylindres, 3,0 litres et une puissance qui atteint plus de 500 chevaux dans sa variante Compétition sont ses références. De plus, les deux modèles seront proposés pour la première fois avec la transmission intégrale xDrive. Son arrivée sur le marché sera l’une des premières renommées en 2021, puisque sa présentation a déjà eu lieu il y a quelques mois.

Il Mercedes-Benz EQS promet de devenir le bastion électrique de ceux de la star. En plus de ses caractéristiques techniques, où il promet une autonomie record, de par ses possibilités technologiques. Parmi eux, le MBUX Hyperscreen, une évolution du système multimédia qui en théorie sera affiché sur un écran qui occupera tout le tableau de bord.

Les livraisons du Le premier modèle électrique de Skoda Ils commenceront au printemps de l’année prochaine. En plus de niveaux de qualité exceptionnels, l’Enyaq propose différentes options de puissance et d’autonomie avec lesquelles il s’assure de pouvoir s’adapter à un grand nombre de clients. Il existe même une variante appelée RS il a une touche sportive. Son prix de départ sur notre marché est de 39 000 euros, même si le coût de la variante d’accès n’a pas encore été communiqué.

Il Tesla modèle Y En tant que tel il ne change pas, c’est vrai, mais en 2021 on suppose qu’il intégrera la nouvelle batterie de la firme américaine, connue à l’heure actuelle sous le nom de 4680. Différentes innovations réduiront le coût du kilowattheure de 56% et l’autonomie augmentera 54%. Surtout la première chose sera d’une grande importance pour que le prix de la voiture électrique soit plus proche que jamais de celui à combustion. Cependant, le constructeur américain assure que l’optimisation du fonctionnement de cette nouvelle batterie peut demander un minimum de trois années supplémentaires de développement.

Il Ressort Dacia c’est un Voiture électrique qui suit la philosophie de la marque roumaine, c’est-à-dire que c’est un produit qui ajuste pleinement le rapport qualité-prix. Ce dernier reste à confirmer, mais il devrait être le moins cher de ses rivaux. Il est principalement conçu comme un véhicule urbain, puisque son moteur développe 44 chevaux. La batterie fait 26,8 kilowattheures et permet une autonomie de 225 kilomètres, 295 dans le cas de la conduite en ville uniquement.

Il BMW iX Ce sera l’un des grands lancements de 2021 de la marque allemande. Son design est déjà connu, révolutionnaire tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et annonce une autonomie de 600 kilomètres, un chiffre bien supérieur à celui de l’iX3, l’autre SUV à batterie du constructeur. Il dispose de deux moteurs électriques qui offrent une puissance combinée de 500 chevaux.

Il Audi e-tron GT Ce sera le premier électrique de la marque aux quatre anneaux qui ne possède pas de carrosserie SUV. Sa présentation était prévue au Los Angeles Hall cette année, mais l’événement a dû être annulé en raison du coronavirus. Il attend toujours de montrer son visage, mais Audi a déjà confirmé que sa production avait commencé. Construit sur la même base que le Porsche taycan, des performances similaires à celle-ci sont attendues. Et il ne faut pas non plus oublier qu’il aura également une version RS.

Contrairement à ce qui se passe avec la Subaru BRZ de deuxième génération, le Toyota GT86 oui, il atteindra le marché européen. Sa présentation n’a pas encore eu lieu, mais on suppose que ses caractéristiques auront beaucoup à voir avec celles de la Subaru. Cela signifie qu’il équipera un moteur boxer à aspiration naturelle de 2,4 litres qui développera une puissance d’environ 230 chevaux.

La version carrosserie la plus familière du Porsche taycan a retardé sa présentation en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, on sait qu’il aura des caractéristiques techniques très similaires à celui-ci et que, contrairement à ce que le prototype dont il est issu, il n’aura pas de compétences tout-terrain.

Personne n’aurait cru il y a quelques années qu’un Ford Mustang Cela allait être SUV et électrique, mais ce moment viendra en 2021. Avec le nom de famille Mach-E Par drapeau, l’année prochaine, l’un des modèles les plus attendus fera ses débuts sur le marché. Il propose différentes options de puissance, de traction et d’autonomie, et son prix de départ est légèrement inférieur à 50 000 euros. Ce sera l’un des premiers modèles de cette liste à quitter les concessions, notamment en début d’année.

