La Dacia Sandero domine le marché espagnol devant la Seat León

851211 voitures neuves ont été immatriculées en Espagne en 2020

La Dacia Sandero a été couronnée voiture la plus vendue de 2020 en Espagne, une place d’honneur dans laquelle elle a remplacé la Seat León, deuxième cette année. Tous les modèles qui ont occupé le “ top 10 ” des ventes de notre marché ont vu leurs chiffres baisser par rapport à 2019.



Fermé l’année 2020 il est temps de faire équilibre. Cela indique qu’au total 851.211 voitures neuves ont été vendues en Espagne, un chiffre qui est le pire enregistré dans notre pays depuis 2014. Ensuite, 855.308 véhicules ont quitté les concessions en une année qui a encore entraîné les conséquences économiques de la crise de 2008.

Cette baisse des ventes se retrouve dans chacun des modèles qui occupent une place entre les dix meilleures ventes en Espagne au cours de l’exercice écoulé. Mais la chose la plus intéressante à propos de ce classement n’est pas cela, mais pour la première fois depuis quelques années, il n’est pas dirigé par le Seat León. Le compact du Groupe Volkswagen il est resté en deuxième position derrière la Dacia Sandero.

Le modèle roumain a enregistré 24035 unités en Espagne, 29% de moins, un chiffre qui en a également fait la voiture la plus populaire de notre marché en 2020. Le Seat Leon, qui a perdu 34,2% des ventes, est resté à 23 582 unités. Le podium est fermé par le Nissan Qashqai, dont les 19 818 ventes ont représenté une baisse de 34,3%.

Aux portes des trois places d’honneur, la Renault Clio, avec 17 816 unités et une baisse de 30,2%. Derrière elle se trouve la Toyota Corolla, dont 15 478 unités ont été vendues, un chiffre qui lui permet de signer la plus petite baisse, de 1,5%, parmi les dix premières classées. Il est suivi du duo formé par SUV compact Seat Arona et Peugeot 2008, dont 15 365 et 15 225 unités ont été immatriculées respectivement. Certains moins, 14 651, ont immatriculé la Peugeot 3008, tandis que la Renault Captur est restée à 14 196. Enfin, il y a le troisième modèle qui Siège se place dans ce «top 10», l’Ateca, qui a perdu 22,9% des ventes pour s’établir à 14 139 unités.

