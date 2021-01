Le Zoe Renault, la Tesla Model 3 et la Volkswagen ID.3 prendre le podium

Seuls trois modèles ont des pertes de ventes par rapport à 2019 parmi les dix premiers

L’Europe a connu une augmentation de 142% des ventes de voitures de plug-ins et hybrides électriques au cours de 2020. Parmi ces derniers, les plus populaires ont été la Renault Zoe, le modèle Tesla 3 et la Volkswagen ID.3.



La électrification L’industrie automobile est imparable, quelque chose qui commence à se refléter dans les chiffres de ventes en Europe. Au cours de 2020, il y a eu une augmentation de 142% dans les enregistrements des hybrides plug-in et électriques sur notre continent, ce qui se traduit par une brute de 1,42 millions d’unités, selon un rapport réalisé par Jato Dynamics.

Parmi les voitures électriques, le modèle le plus vendu l’année dernière était la Renault zoe, qui a touché 100 000 inscriptions. Elle a spécifiquement restée à 99261, ce qui représente une augmentation de 118% par rapport à 2019. Un cas curieux est que de Tesla modèle 3, Qui a terminé deuxième avec 85,713 unités, un chiffre qui a enregistré une chute de 9%. Il est le seul modèle à côté de Feuille de Nissan et à BMW i3 qui fournit des données comme celui-ci dans le « top 10 ». Le électrique japonais a été le huitième plus vendu en Europe, malgré l’enregistrement de 5% moins d’unités, tandis que l’Allemagne a perdu 27% des ventes, ce qui n’a pas empêché de terminer dixième.

La troisième place sur le podium est pour l’une des nouveautés de l’année, Volkswagen ID.3, qui est entré en vigueur grâce à la vente de 56 118 unités. Il est le seul modèle qui se faufile la marque allemande dans ce classement, puisque la e-Golf apparaît cinquième avec 33,650 ventes. Entre la version électrique du Hyundai kona avec 47,796 unités, 112% de plus.

Il Peugeot e-208 et le Kia e-Niro Ils ont fini sixième et septième avec 31,287 et 31,019 unités, respectivement, tandis que le neuvième a fini Audi e-tron avec 26,454 ventes.

