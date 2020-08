Les voitures de Formule 1 sont plus rapides que jamais en 2020 et pourraient s’avérer les plus rapides que nous voyons pour de nombreuses années à venir.

Les records de piste sont tombés sur trois des quatre circuits sur lesquels le championnat a couru jusqu’à présent cette année. Mais ces temps au tour en baisse signifient des vitesses de virage toujours plus élevées. Cela, ajouté au poids croissant des voitures, signifie que leurs pneus sont plus sollicités que jamais.

Le fournisseur de pneus officiel du sport, Pirelli, l’a découvert à Silverstone, où son composé le plus dur a été poussé à l’extrême. Invités par une période précoce de la voiture de sécurité, les équipes ont effectué de longs relais sur les pneus en course, ce qui a conduit plusieurs pilotes à subir des pannes de pneus tardives lors des derniers tours.

S’adressant exclusivement aux fans de course, le responsable du sport automobile de Pirelli et de la F1, Mario Isola, a donné un aperçu des forces auxquelles ses pneus sont soumis par la génération la plus rapide de voitures de F1.

«Dans une condition comme 2019-2020 où les règlements techniques sont cohérents, la normale [performance] l’augmentation est de l’ordre de 10%. Il se reflète sur le temps au tour, temps au tour moyen, d’une amélioration de une à 1,5 seconde. C’est une situation normale.

Cela ne se reflète pas nécessairement toujours dans les différences réelles de temps au tour sur chaque piste (ci-dessous) en raison des variations des conditions d’une année à l’autre. Surtout en 2020, car certaines courses se déroulent en dehors de leurs fenêtres habituelles: le Grand Prix d’Espagne a été reculé de trois mois et s’est déroulé par temps beaucoup plus chaud que d’habitude, par exemple.

Silverstone est l’un des circuits les plus exigeants en matière de pneus, et grâce à ses voitures les plus rapides, des forces spectaculaires ont été enregistrées.

Le virage Copse soumet les pneus F1 à des forces extrêmes «En parlant du pneu avant gauche, ils courent au virage neuf, Copse, à 290 km / h [180mph]. Lors de ce virage, vous avez une charge verticale sur le pneu simple qui est de 1 300 kilos et vous avez une charge latérale sur le même pneu en même temps qui est de 1 400 kilos. «

Chacune de ces forces simultanées dépasse donc largement le poids d’une voiture F1 actuelle entièrement chargée en carburant.

«Je ne pense pas que d’autres virages soient des charges beaucoup plus faibles», a ajouté Isola, «nous avons de nombreux autres virages où la charge est énorme.

«Ensuite, vous freinez, vous avez une traction de l’arrière, donc il y a beaucoup d’autres charges et forces qui agissent sur la construction du pneu. C’est pourquoi nous devons surveiller cela et améliorer la construction. »

Les échecs observés à Silverstone étaient le résultat des forces les plus élevées que Pirelli ait jamais rencontrées, a-t-il déclaré. Sans surprise, les deux voitures les plus rapides sur le terrain – les Mercedes W11 – figuraient toutes deux parmi les trois voitures qui ont subi des pannes de pneus avant gauche en fin de course dans les derniers tours.

Pirelli révise habituellement ses composés d’année en année. Cela ne s’est pas produit en 2020, les équipes ayant rejeté à l’unanimité les pneus développés pour cette saison. Isola pense que ces prototypes inédits auraient été mieux à même de résister aux forces sévères que les voitures de F1 modernes génèrent.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«La raison pour laquelle nous changeons chaque année le produit – c’est quelque chose qui ne s’est pas produit de l’année dernière à cette année – est que nous augmentons le niveau d’intégrité ou le niveau de stress que la construction peut supporter. »

Mercedes a souffert de cloques lors de la deuxième course de Silverstone Ce week-end, la F1 se dirige vers Spa-Francorchamps, où des virages tels que Eau Rouge, Raidillon, Pouhon et Blanchimont infligeront un autre martèlement aux pneus. C’est un autre circuit où Pirelli a connu des problèmes de pneus dans le passé, notamment pour Nico Rosberg et Sebastian Vettel il y a cinq ans.

Mais alors que les exigences de Spa et de Silverstone étaient prévues, Pirelli fait face à un défi supplémentaire cette année. La perturbation causée par la pandémie a conduit à l’ajout de plusieurs nouveaux circuits au calendrier.

Certains d’entre eux peuvent s’avérer particulièrement exigeants pour les pneus. Le Mugello, par exemple, propose de nombreux virages rapides en succession rapide. Un retour au parc d’Istanbul est attendu, ce qui signifie que les voitures de F1 s’attaqueront à nouveau à son célèbre virage à gauche à quatre sommets.

Isola dit que Pirelli «doit fournir des pneus qui peuvent supporter n’importe quelle charge» et s’appuiera sur leur expérience de ces circuits d’autres championnats pour s’assurer qu’ils sont bien préparés.

«Nous avons travaillé avec le FOM et la FIA pour obtenir des simulations et comprendre quel est le niveau de charge également pour un nouveau circuit comme le Mugello ou Portimao qui est également assez sévère.

«Nous avons de l’expérience avec d’autres catégories car nous fournissons de nombreux championnats. Nous allons au Mugello, à Imola et Portimao par exemple, avec des voitures GT plus d’une fois par an.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Mais les voitures de Formule 1 sont différentes, nous avons donc besoin de simulations appropriées pour comprendre le niveau de charge ou pour prédire le niveau de charge, puis revenir avec une idée des prescriptions. Cela signifie une limitation du carrossage et de la pression. »

Aussi exigeants que soient ces nouveaux circuits pour les pneus, Pirelli doit veiller à ce que sa gamme de composés 2019 soit performante.

Le Mugello sera un nouveau défi exigeant pour les pneus de F1. « De toute évidence, nous ne sommes pas ici pour dire que nous ne partons pas ou que nous allons sur un certain circuit », a déclaré Isola. «C’est une année très difficile pour tout le monde avec cette pandémie, avec cette situation.

«La F1 fait beaucoup d’efforts pour essayer de mettre sur pied un calendrier. L’Europe est actuellement le lieu où nous pouvons courir, donc ils recherchent de nouveaux circuits.

La F1 visitera le premier de ces nouveaux sites, le Mugello, dans trois semaines. Isola s’attend à ce que ces pistes apportent un défi supplémentaire bienvenu aux équipes, ce qui pourrait même produire des résultats inattendus.

«Cela pourrait être intéressant et agréable car il y a un peu plus d’imprévisibilité. Pour les ingénieurs, il sera plus difficile de configurer la voiture. Pensez à Imola, s’il s’agit d’un événement de deux jours, ils n’auront pas beaucoup de temps pour installer les voitures et ainsi de suite.

C’était censé être la dernière saison avant que de nouvelles règles réduisent les niveaux d’appui et introduisent des roues de 18 pouces en F1. Cela a maintenant été reporté d’un an.

Afin d’aider Pirelli, la F1 a annoncé des modifications des planchers des voitures pour l’année prochaine afin de réduire les appuis et donc d’alléger les forces élevées que subissent les pneus. À la suite des échecs de Silverstone, il a déclaré aux équipes que d’autres changements seraient apportés pour alléger la pression sur les pneus.

Des temps au tour record et des forces de corning extrêmes devraient donc appartenir au passé en 2021.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: