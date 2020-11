La NHTSA, l’agence américaine pour la sécurité automobile et routière, a commencé à rédiger un règlement de sécurité pour les véhicules autonomes. Un besoin qui se fera également sentir dans l’Union européenne.



L’idée est d’établir des normes de sécurité pour ce type de véhicule. Ce qui est essentiel car de plus en plus de marques commencent à proposer des niveaux plus élevés de conduite autonome et il existe déjà de nombreuses entreprises qui annoncent des véhicules entièrement autonomes pour le futur sinon immédiat, du moins proche.

D’autre part, les accidents de certaines Tesla, dont les conducteurs se sont trop appuyés sur leurs systèmes de conduite autonome Autopilot qu’ils ne sont pas encore totaux, et d’autres survenus avec des voitures Uber sont dans l’esprit de beaucoup. Les marques n’ont à aucun moment annoncé que l’autonomie est totale, mais cela n’empêche pas certains conducteurs d’adopter des comportements irresponsables.

«Nous avons besoin d’une réglementation qui aide à répondre aux préoccupations du public concernant la sûreté, la sécurité et la confidentialité, mais qui n’entrave pas le développement de la conduite automatisée», a déclaré la secrétaire aux Transports, Elaine Chao, dans un communiqué. Comme on le sait, une partie du succès de la conduite autonome peut nécessiter le croisement de données, ce qui pourrait affecter la vie privée.

L’écriture ne sera pas facile. La NHTSA estime qu’il faudra peut-être des années pour que les règles définitives soient disponibles. L’agence a déclaré qu’elle se concentre pour l’instant sur les principales fonctions principales des systèmes de conduite autonome avant de pouvoir développer “un cadre qui réponde au besoin de sécurité des véhicules à moteur et évalue le degré de succès des efforts des fabricants pour garantir la sécurité ».

«Les véhicules autonomes peuvent améliorer la sécurité routière et accroître l’accès à la mobilité, et c’est pourquoi Auto Innovators applaudit le travail continu du ministère des Transports pour faire progresser cette technologie importante», a déclaré John Bozzella, directeur exécutif de l’Alliance for Automotive Innovation. , qui a annoncé que dans les prochains jours, ils lanceraient leur propre «feuille de route» pour atteindre les normes de sécurité nécessaires.

La NHTSA a déclaré qu’elle “ne souhaite pas édicter des règlements qui empêchent inutilement le déploiement de tout véhicule équipé d’un système de conduite automatisé”, ce qui pourrait se produire avec une norme mal conçue ou des lacunes, répondant ainsi aux “accusations” du Conseil national de Sécurité dans les transports qu’il n’existait aucune méthode pour vérifier que les systèmes d’automatisation partielle adoptés par les fabricants incorporaient des garanties.

L’unité spéciale des accidents de la NHTSA enquête sur une douzaine d’accidents Tesla dans lesquels elle soupçonne qu’un pilote automatique ou un autre système avancé d’aide à la conduite était utilisé. Le Bureau de la sécurité n’a pas de réglementation pour les systèmes qui vous permettent de lever les mains du volant pendant une longue période.

