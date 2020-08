Lewis Hamilton insiste sur le fait que lui et son équipe Mercedes dominante ne sont pas à blâmer pour avoir dominé la Formule 1, le champion du monde pointant plutôt du doigt les patrons du sport pour avoir rédigé les règlements actuels qui ont créé la monotonie du Ground Hog Day que le sport est devenu .

Dimanche, Hamilton a navigué confortablement et sans contestation pour sa cinquième victoire en sept courses au Grand Prix de Belgique de dimanche sur ce qui est sa marche inévitable pour égaler le record du titre de Michael Schumacher.

Le sextuple champion du monde a désormais 47 points d’avance sur Max Verstappen de Red Bull et 50 points d’avance sur son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas.

Hamilton et sa Mercedes W11 conquérante sont dans une classe à un cette saison, et sa victoire catégorique sur le circuit de Spa-Francorchamps a marqué le 89e de sa carrière, le portant à deux du record de victoire de Schumacher. Son triomphe probable pour le titre cette saison sera son sixième en sept années remarquables.

Mais répondant aux affirmations selon lesquelles sa domination pourrait être un frein pour le sport, Hamilton a déclaré: «Les fans doivent comprendre que ce n’est pas de notre faute. En tant que pilotes, nous gravissons les échelons et gagnons les postes que nous occupons.

«Nous venons dans chaque week-end consacré et donnons absolument tout pour performer à notre meilleur. Les décideurs qui conçoivent les voitures et fixent les règles sont ceux sur lesquels appliquer la pression, pour faire un meilleur travail.

«J’espère que c’est ce qui se passera en 2022 lorsque la réglementation changera, nous aurons un nouveau type de voiture, et nous verrons une forme différente de course où nous pourrons suivre de près et avoir des courses plus serrées.

Pour l’instant, et probablement pour toute l’année prochaine également, Hamilton est presque intouchable. Il s’est qualifié une demi-seconde plus vite que quiconque avant de mener à chaque tour à Spa-Francorchamps.

Une victoire à Monza dimanche, suivie d’une victoire au Grand Prix de Toscane une semaine plus tard, le mettra au niveau du record de victoire de Schumacher.

Le grand Allemand a réécrit le livre des records de la F1 en remportant 72 de ses 91 courses et cinq titres consécutifs alors qu’il conduisait pour Ferrari au tournant du siècle. La mainmise de Hamilton sur le sport se transforme en une copie conforme de la course dominante, mais fastidieuse, de Schumacher.

Il raconte: «Je ne peux pas parler pour les fans maintenant, mais après avoir été fan et avoir grandi à travers différentes époques, l’ère Schumacher par exemple, je sais ce que c’est.

«J’étais adolescent à l’époque. J’aurais pu me réveiller, manger mon sandwich au bacon, regarder le départ, me coucher puis me relever pour regarder la fin de la course.

«Si je regardais en tant que fan aujourd’hui, j’aurais fait la même chose et juste à l’écoute des faits saillants. J’imagine que ce n’était certainement pas la course la plus excitante pour ceux qui regardaient », a ajouté Lewis.