L’incertitude de la deuxième vague et la crise économique ralentissent les ventes

Le secteur demande que l’aide soit maintenue tout au long de 2021 pour minimiser les dégâts

Les immatriculations de voitures particulières et de SUV ont enregistré une baisse de 21% en Espagne en octobre, ce qui exacerbe la tendance négative des derniers mois malgré la légère reprise survenue en juillet. Au total, 74 228 unités ont été enregistrées le mois dernier.



Les employeurs regrettent que “l’évolution négative de la pandémie ainsi que l’incertitude sur les conséquences sociales et économiques de la même cause une baisse générale des ventes, ce qui pourrait être encore pire sans les plans de soutien approuvés. ”

Les 74 228 voitures et SUV immatriculés en octobre portent le total cumulé pour 2020 à 669 662 unités, ce qui représente une baisse de 36,8% par rapport aux dix premiers mois de 2020. Le marché dans son ensemble enregistre un taux négatif de 35%.

Les véhicules utilitaires légers ont baissé de 3,9% en octobre et cumulent une baisse de 30,7% jusqu’à présent en 2020. Les loueurs ont augmenté de 58,5%, sans toutefois compenser la baisse sur l’ensemble de l’année. Le canal des indépendants recule de 14% et celui des entreprises de 10,5%.

Les véhicules industriels, les bus, les autocars et les minibus ont également reculé de 28,2%, cumulant une baisse de 28,6%.

“L’incertitude sanitaire et la crise économique ont un impact dur sur l’évolution des inscriptions”, a déclaré de l’ANFAC son directeur de la communication, Noemí Navas. “La situation de crise va se prolonger jusqu’en 2021. Si nous ne voulons pas que le secteur et l’emploi baissent davantage, il faudra maintenir le soutien.”

«De l’ANFAC, nous sommes très préoccupés par l’effet qu’une augmentation de la taxe d’enregistrement aurait dû à son adaptation automatique au WLTP dans un marché qui ne peut pas surmonter la crise du COVID-19. En plus d’intensifier les MOVES avec plus de ressources en 2021, Nous demandons de maintenir des plans de rebut, tels que RENOVE, afin de ne pas aggraver davantage la qualité du parc automobile espagnol dans cette crise et de continuer à réduire les émissions de CO2 ».

De FACONAUTO, son directeur de la communication, Raúl Molares, déclare qu ‘”après le retour à l’activité en mai, les perspectives se sont améliorées car un pool d’acheteurs a été mobilisé qui a favorisé les inscriptions. L’annonce du Renove 2020 a eu un effet d’entraînement qui a également contribué pour réactiver la demande dans ces premiers mois. Comme on le craignait, elle a eu une sorte de “mirage”: l’aggravation de la situation sanitaire, la baisse de la mobilité de la population et le manque de confiance des consommateurs pèsent lourd sur les inscriptions. Nous sommes convaincus que le Renove, pleinement opérationnel pour les deux prochains mois, contribuera à changer cette tendance. Cependant, les évolutions sont très préoccupantes pour le début de l’année, il est donc essentiel de résoudre le problème qu’il soulève, à partir du 1er janvier. , l’application du nouveau protocole d’émissions WLTP, qui obligera une grande partie des voitures neuves à payer la taxe d’immatriculation du jour au lendemain. Ce sera un problème ajouté et entravera la réactivation du marché, qui doit être notre objectif principal en ce moment.

Tania Puche, Directrice de la Communication du GANVAM, souligne que “les inscriptions continuent de baisser, ce qui montre le manque de confiance des consommateurs. Le retard dans le lancement de l’outil pour solliciter l’aide de Renove, qui s’est ouvert le Le 20, il a quelque peu dilué son caractère incitatif au milieu d’un contexte d’incertitude économique issu de la deuxième vague du coronavirus. En ce sens, il est important de faire comprendre à l’acheteur que s’il a l’intention de changer son voiture ne reporte pas la décision car à partir de janvier, bien que du secteur nous insistions pour qu’une réforme fiscale soit mise en œuvre, il y a un risque d’augmentation des prix à la suite de l’entrée en vigueur du règlement WLTP, qui fera Les véhicules qui étaient auparavant exonérés de la taxe d’immatriculation doivent désormais la payer car les paramètres de mesure des émissions de CO2 changent. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard