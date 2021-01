Depuis l’arrivée de la marque en Formule 1, elle est entourée de controverses

Ferrari a “ décidé ” de se passer de ce qui était son principal parrainage pour 2020

Ferrari est sur le point de récupérer son ancien sponsor principal, Mission Winnow, comme l’explique Philip Morris International –PMI–, la société de tabac qui a créé le projet. La marque reviendrait en Formule 1 puisqu’elle l’a fait pour la dernière fois en 2019, une saison pleine de controverse pour l’entreprise.



Mission Winnow veut revenir en tant que sponsor principal de Ferrari après son absence en 2020. La nouvelle marque, créée par PMI, est impliquée dans la polémique depuis son arrivée en Formule 1, car elle l’utiliserait pour camoufler la publicité sur le tabac.

La marque est venue chez Ferrari pour le Grand Prix du Japon 2018 et ils ont couvert la voiture avec les logos de leur nouveau parrainage. Mais c’est début 2019 que le déclin de Mission Winnow en raison de problèmes législatifs a commencé, alors que ses logos tentent de rappeler ceux de Marlboro, une publicité interdite en F1 et dans certains pays calendaires.

Dans un premier temps, Ferrari allait inclure la marque dans son nom en 2019, mais finalement ceux de Maranello ont décidé de reculer. L’incitation à ce que cela se produise a commencé en Australie, où une enquête a été ouverte, car on pensait que l’équipe italienne violait les lois anti-tabac avec son parrainage. Enfin, Ferrari a disputé le Grand Prix d’Australie sans les logos de Mission Winnow, comme cela s’est produit dans les courses au Canada et en France pour la même raison. De plus, pour 2020, la marque n’était présente dans aucun des rendez-vous de l’année.

Le retour de la marque en tant que sponsor principal de Ferrari est à nouveau mis sur la table. De PMI, ils affirment que leur retour en Formule 1 dépendra des règlements de chaque pays que la classe reine va visiter cette saison.

«Les décisions concernant notre approche des événements ou des courses sont basées sur un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les réglementations en vigueur dans le pays et l’environnement dans lequel se déroule la course», a expliqué Tommaso di Giovanni, vice-président de PMI. , sur le portail Web britannique ..net. “Nous annoncerons les plans pour la prochaine saison et des courses spécifiques en temps voulu”, a-t-il ajouté.

De la société, ils se défendent des accusations selon lesquelles ils ont créé le projet Mission Winnow pour annoncer n’importe quel produit. Ils assurent que c’est une campagne avec laquelle ils veulent seulement diffuser des transformations positives par le dialogue.

“Mission Winnow n’a pas l’intention de promouvoir un produit ou une marque. C’est une initiative pour encourager le dialogue sur les changements positifs, les nôtres et ceux des autres” “a assuré de Giovanni.

“A travers Mission Winnow, nous voulons faire savoir au monde comment nous avons changé; partager notre fierté de la transformation que les gens de PMI ont accomplie et pour laquelle ils continuent de travailler”, a-t-il conclu.

