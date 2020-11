Les corrections constantes qu’ils ont dû apporter leur ont laissé des “ blessures de guerre ”

Les mains de Vettel et Hamilton après la course parlent d’une course difficile

Les photographes présents à Istanbul Park ont ​​capturé un détail qui est peut-être passé inaperçu des fans après la course: les mains des pilotes. À travers ces images, vous pouvez voir à quel point la course du Grand Prix de Turquie a été difficile.



Sebastian Vettel est venu féliciter Lewis Hamilton pour son septième championnat juste après la course. L’Allemand a enlevé ses gants pour serrer sa main avec les Britanniques et à ce moment les blessures sur son pouce étaient visibles.

Plus tard, lors de la conférence de presse de la FIA, les caméras se sont également fixées sur les blessures à la main droite de Hamilton. Les deux pilotes les avaient dans la même zone et probablement le reste des pilotes sur la grille aussi. Ce détail a été repris par l’utilisateur de Reddit Aichaf, qui a généré une grande discussion sur ce sujet.

Celles-ci nous disent à quel point la conduite a été dure pendant la course en Turquie, une avec des conditions changeantes, qui se jouait au début avec des pneus pluie puis avec des intermédiaires sur une piste où vrilles, accidents et sur le que les corrections étaient obligatoires à chaque tour.

Le résultat de ces corrections constantes sont ces «blessures de guerre» des pilotes. La partie qui souffre le plus des mains est précisément celle qui est en contact permanent avec le volant, l’intérieur du pouce, comme on peut le voir sur les images de Vettel et Hamilton.

C’est quelque chose que de nombreux simracers connaissent bien, car ils utilisent des outils qui simulent parfaitement ce que les pilotes ressentent sur la piste, peu importe combien ils utilisent les meilleurs gants. Plus les heures sont longues, plus il y a de cloques dans ce domaine.

Et le fait est que les pouces sont l’un des éléments clés d’un pilote. Alonso a donc assuré le sien en 2010 dans le cadre d’une campagne avec son sponsor Banco Santander. “En plus d’être essentiels à la conduite, ils sont le signe que tout est sous contrôle et bien protégé”, a déclaré Alonso à l’époque.

