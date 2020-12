Le Mexicain a dit au revoir à Racing Point ce week-end

Le 11 est toujours en attente de la décision de Red Bull

Sergio Pérez a vécu une carrière très amère à Abu Dhabi. Lors de son dernier GP avec Racing Point et sans savoir s’il sera sur la grille en 2021, le Mexicain a été contraint de partir à Yas Marina. Ses mécaniciens ont été touchés après cet événement, car le 11, il ne pouvait pas faire les adieux qu’ils auraient voulu.



Dans une vidéo partagée par Pérez lui-même, vous pouvez voir deux mécaniciens dans le paddock, l’un d’eux visiblement affecté par ce qui s’est passé. Le Mexicain est arrivé à ce moment-là après qu’une charrette l’a récupéré dans la zone où sa voiture s’est arrêtée. Voyant ses mécaniciens ainsi, il n’a pas hésité à les approcher et à les consoler après le moment difficile d’une course où Racing Point a également disputé la troisième place du championnat du monde des constructeurs. Enfin, c’est McLaren qui a pris la tête après les cinquième et sixième positions de Lando Norris et Carlos Sainz.

Pérez voulait avoir quelques mots non seulement pour ces mécaniciens, mais pour tous ceux qui l’ont soutenu pendant ce 2020. Le Mexicain a une intention claire de continuer dans la catégorie reine, mais la décision dépend de Red Bull.

Quelle année! Nous n’avons jamais abandonné malgré l’adversité.

Nous avons perdu 2 GP à Covid, des problèmes de fiabilité et nous avons toujours tout donné! Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais que quoi qu’il arrive, je ferai toujours de mon mieux. Merci pour votre appui! pic.twitter.com/WkC9broTbH – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 13 décembre 2020

“Quelle année! Nous n’avons jamais abandonné malgré l’adversité. Nous avons raté deux GP à cause du covid-19, des problèmes de fiabilité et nous avons toujours tout donné! Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais que quoi qu’il arrive, je serai toujours donner le meilleur de moi-même. Merci pour votre soutien! “, a publié Pérez.

Ceux de Milton Keynes annonceront avant Noël si Pérez sera le partenaire de Max Verstappen en 2021 ou si au contraire ils choisiront de renouveler Alex Albon ou même de signer Hülkenberg, qui s’intéresse également à ce siège.

