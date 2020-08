Date publiée: 28 août 2020

Au-dessous de Charles Leclerc et même de Jarno Trulli et Heikki Kovalainen dans le classement AWS, Sebastian Vettel dit que «c’est comme ça dans notre monde», les ordinateurs étant considérés «plus que les gens».

Plus tôt ce mois-ci, Amazon Web Services (AWS) a suscité la controverse en publiant sa liste des dix pilotes les plus rapides utilisant des données recueillies de 1983 à 2019.

Ayrton Senna a remporté la première place devant Michael Schumacher et Lewis Hamilton tandis que le quadruple champion du monde Vettel a perdu la 10e place.

L’Allemand s’est même classé plus bas que son coéquipier Ferrari Leclerc ainsi que les deux plus grosses surprises du top dix, Trulli et Kovalainen.

« Je pense que c’est très difficile de juger et je ne sais pas si l’algorithme est encore assez bon là-bas », a déclaré Vettel.

«Je pense qu’il serait plus logique de demander à quelqu’un qui existe vraiment depuis longtemps. Je pense qu’il peut alors donner une meilleure impression.

«Mais,» a ajouté Vettel, «c’est comme ça dans notre monde. Nous croyons davantage l’ordinateur que les gens… »

Le patron sportif de F1, Ross Brawn, a déjà défendu le classement controversé.

« Ce que nous avons décidé de faire ici était simplement d’essayer d’identifier qui, selon nous, était le pilote le plus rapide – un pilote qui a démontré sa vitesse sur un tour et pas nécessairement ses prouesses en course ou ses résultats », a déclaré Brawn à ESPN.

«Il y a eu une ou deux surprises, mais quand on y plonge, il y a un certain sens.

«Quelqu’un qui a travaillé avec Jarno que je connais très bien a dit que si les Grands Prix duraient cinq tours, il gagnerait chaque course parce que sa vitesse était phénoménale sur une très courte période.

«Nous avons extrapolé cela et nous en sommes très fiers et je pense que cela résiste à un examen minutieux et que cela est controversé et que nous aurons beaucoup de débats à ce sujet et peut-être que nous l’affinerons.

«Je ne pense pas que les gens en rient. Je pense que cela a suscité de nombreux débats. Je pense qu’une fois que vous aurez compris la méthodologie, les gens commenceront à comprendre.

