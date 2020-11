Tous les circuits de niveau 1 doivent en avoir s’ils veulent célébrer un GP

La même mesure a été prise dans le championnat du monde MotoGP

Le WEC et le World Superbike doivent le faire d’ici 2023

La FIA obligera tous les circuits du Championnat du Monde de Formule 1 à installer des panneaux lumineux à partir de 2022. La Fédération souhaite garantir la sécurité des coureurs et des commissaires à travers cette initiative, qui sera également obligatoire sur les pistes de MotoGP.



Les panneaux lumineux font déjà partie de la Formule 1, au détriment des drapeaux agités par les commissaires de piste. La présence de ce dernier a été réduite après l’arrivée de ces éléments high-tech qui indiquent la couleur du drapeau lumineux qui devrait onduler instantanément.

Ces panneaux, en plus d’indiquer la couleur du drapeau, avertissent également les pilotes des voitures de sécurité ou, comme déjà vu au GP d’Italie, du fait que la Pit-Lane est fermée. À partir de 2022, ces panneaux seront obligatoires, comme annoncé par la FIA.

En ce qui concerne les autres catégories, tous les circuits de Grade A pour accueillir des courses de Coupe du Monde MotoGP devront également installer ces éléments d’ici 2022. La mesure atteindra le Championnat du Monde d’Endurance et le Monde Superbike un an plus tard.

Le responsable de la sécurité des circuits et des rallyes de la FIA, Stuart Robertson, décrit cela comme un pas en avant commun pour la FIA et la FIM.

“C’est un nouveau pas en avant dans la collaboration entre la FIA et la FIM pour la sécurité des circuits. Cela garantira que tous les championnats qui s’affrontent sur des pistes de haut niveau disposent des innovations les plus remarquables qui garantissent la plus grande sécurité.” , A expliqué Robertson dans un communiqué officiel de la FIA.

À l’heure actuelle, la Formule 1 et le Championnat du monde MotoGP s’affrontent sur plus de 20 circuits différents. Les deux catégories veulent que 2021 soit une année record pour elles en termes de courses disputées: le Gran Circo veut faire jusqu’à 23 rendez-vous tandis que le MotoGP cherche à atteindre 20 pour la première fois de son histoire – ce qu’ils avaient déjà prévu pour 2020 auparavant. de l’arrivée du covid-19–.

