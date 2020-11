À Bahreïn, ils testeront la C3 de 2021 et à Abu Dhabi, ils feront de même avec le C4

Pirelli a expliqué la procédure qui aura lieu à Bahreïn et à Abu Dhabi

Les pilotes de Formule 1 testeront certains des pneus que Pirelli a préparés pour la saison prochaine à Bahreïn et à Abu Dhabi. Plus précisément, à Bahreïn, ils “ goûteront ” le composé C3 2021 et à Abu Dhabi, ils feront de même avec le C4.



Chaque voiture se verra attribuer au GP de Bahreïn deux jeux de pneus de spécification C3 2021 qui pourront être testés dans la journée du vendredi, avec un libre choix entre FP1 et FP2… mais avec quelques nuances.

Pirelli précise que chaque match doit être utilisé dans une série d’au moins six tours chronométrés, et qu’au moins l’un des deux matchs doit avoir une série de six tours en Essais Libres 2, même s’il a été utilisé lors des Essais Libres 1.

De plus, la firme italienne a spécifié les pressions des pneus de ce “ test ”, et l’avant et l’arrière seront différents de ceux de 2020: ils seront de 21 psi dans les pneus avant et de 20,5 psi dans les pneus arrière.

«Lors du GP de Bahreïn de ce week-end et du GP d’Abou Dhabi, qui clôturera la saison, tous les pilotes pourront tester les pneus Pirelli de spécifications 2021 qui ont été homologués par la FIA après les tests du mois dernier en FP2. du Portugal », a déclaré le communiqué de Pirelli.

“Suite à un vote modifiant l’article 24.1 du règlement sportif, Pirelli fournira par voiture deux jeux de pneus composés C3 2021 au GP de Bahreïn.”

“Les deux sets peuvent être utilisés lors des essais libres 1 ou 2, au choix des équipes, et pour un tour minimum de six tours chronométrés chacun, mais au moins un de ces deux matchs doit être utilisé pour six tours chronométrés en essais libres 2, y compris s’il a été utilisé dans Free 1 “, ajoute la déclaration.

Quant au Grand Prix d’Abu Dhabi, la situation sera différente. Un seul jeu de pneus de spécification C4 2021 sera livré et devra être utilisé lors des essais libres 2, sur un minimum de huit tours.

“A Abu Dhabi, un train de pneus sera fourni par voiture du composé C4 2021, qui doit être utilisé en FP2 pour une manche minimum de huit tours chronométrés”, conclut la firme italienne sur la procédure d’Abu Dhabi.

