La mesure prend effet le 18 janvier

Le tarif sera variable en fonction du type de véhicule et du client

Le 18 janvier, les 512 bornes de recharge publiques pour voitures électriques à Barcelone ne seront plus gratuites. Les autorités justifient cette décision dans le but de promouvoir une utilisation responsable et durable.



Les Points de recharge publics de Barcelone qui jusqu’à présent étaient libres cessera de l’être lundi prochain, le 18 janvier. C’est ce qu’affirment les médias locaux, qui citent des sources proches des patrons de la région pour justifier cette décision. L’objectif officiel poursuivi est de promouvoir une utilisation responsable et durable de l’énergie, en plus d’avoir la capacité économique de pratiquement doubler le nombre de points d’ici 2024, année où elle devrait atteindre 1000 – actuellement il y en a 512 -.

le charges à payer pour utiliser le points de recharge électriques variera selon le type d’utilisateur et de véhicule. Ce ne sera pas le même coût auquel une personne devra faire face en tant que flotte professionnelle, ni la facture à payer pour une voiture ou une moto. Cela influencera également le prix si la borne de recharge est située dans la rue ou dans un parking, même si dans tous les cas une recharge minimale devra être effectuée, qui sera également variable.

Il est prévu, selon Europa Press, que les personnes qui utilisent régulièrement ces bornes de recharge aient abonnement initial 50 euros pour les voitures et 25 pour les motos, tandis que pour les flottes professionnelles, ce sera 100 euros. Le coût de l’énergie variera également en fonction de l’horaire, et devrait se situer entre 0,22 et 0,49 euro le kilowattheure. Évidemment, ce sera moins cher du jour au lendemain.

Actuellement, il y a plus de 5 000 utilisateurs de ces bornes de recharge publiques, utilisées à la fois par les voitures électriques et les hybrides rechargeables. Sur les 512 existants, 367 sont situés dans des parkings municipaux gérés par B: SM –Barcelona Serveis Municipals– et les 145 restants sur la voie publique. Parmi eux, 25 sont à chargement rapide avec une puissance maximale de 50 kilowatts.

