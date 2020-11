Mike Hull, directeur de l’équipe Chip Ganassi Racing, explique les raisons pour lesquelles ils ont choisi Alex Palou.



Hull a expliqué que l’Indianapolis 500 a été décisif en considérant la possibilité, matérialisée plus tard, de la signature d’Alex Palou.

“J’ai vraiment commencé à le remarquer lors du ‘Carburation Day’ à Indianapolis. Ce jour-là, chaque équipe occupe déjà le stand qu’elle utilisera en course et j’ai réalisé que Palou était juste à côté de nous. Je savais qu’il s’était bien qualifié, mais Je me suis rendu compte que j’en savais peu plus sur lui et je me suis dit que ce serait peut-être pratique de mieux le regarder. Je pensais qu’un gars qui vient à Indianapolis pour la première fois et se classe comme lui a un talent naturel mais aussi une grande capacité d’écoute. Un pilote avec ces deux qualités doit être génial! », A déclaré le directeur de Chip Ganassi dans des déclarations à Racer.

Ainsi, Hull était très heureux de l’avoir dans son équipe. “Il a déjà couru en Indycar et a fait un excellent travail. Il a couru dans une équipe remarquable, avec un groupe d’ingénieurs qualité et un partenaire approprié », a-t-il souligné.

«Je n’analyse jamais les pilotes de course uniquement sur la base de leurs capacités naturelles car pour être ici à Indycar, ils sont censés l’avoir. Je regarde son humilité, sa capacité à écouter et à apprendre et être plus fort après une erreur. Il y a beaucoup de pilotes qui se présentent ici avec beaucoup de capacités naturelles, mais sans oreilles. Et ce type a les oreilles ouvertes sur l’entrée car pour faire ce qu’il faisait, il fallait qu’il ait à la fois du talent et une oreille », a déclaré Hull, qui a déclaré que« avant cela, il avait déjà fait une belle carrière chez Road America. Nous avons donc décidé d’y aller », a-t-il souligné.

Mais Hull n’a parlé à Palou que bien plus tard, vers la fin de la saison, “et derrière ses yeux j’ai trouvé un gars très motivé. Je crois que a tout ce que nous recherchons dans un pilote“, a souligné.

L’équipe ne va pas le considérer comme le quatrième pilote, mais comme l’un d’entre eux, “car il a les qualités que nous recherchons pour nos pilotes. Nous le traiterons de la même manière que les autres, comme s’il s’agissait d’un numéro 1“Et le premier point qui le prouve: Dario Franchitti sera le” coach “au sein de l’organisation Ganassi.

