Il souligne que la Renault RS20 est une voiture “plus compétitive que je ne l’imaginais”

Il n’a toujours pas d’objectifs clairs, mais admet qu’il aimerait partager un podium avec Sainz en 2021

Fernando Alonso revient en Formule 1 avec une voiture qui, selon lui, est plus compétitive que prévu. Ainsi, il est permis de rêver de partager un podium avec Carlos Sainz en 2021, tout en rappelant que le vrai défi viendra en 2022 avec le changement réglementaire. D’ici là, il rêve de gagner et d’être à nouveau au top.



La Formule 1 aura deux Espagnols sur la grille pour la première fois depuis 2018, une circonstance qui fait rêver Alonso de la possibilité de partager le podium avec Carlos Sainz la saison prochaine.

“C’est imaginable et ce serait un rêve d’être sur un podium avec Carlos Sainz”, a commenté Alonso sur El Larguero de Cadena Ser.

Alonso voit ce podium possible grâce au grand pas en avant de Renault cette année. Ainsi, il reconnaît qu’il embarquera dans une voiture plus compétitive que prévu.

“C’est une voiture plus compétitive que je ne l’imaginais, on espère qu’elle continuera cette inertie. (…) Ce sera Alpine et non Renault et je suis curieuse de son design, ses couleurs, etc.”

Cependant, l’Espagnol ne se fixe toujours pas d’objectif précis pour 2021, même s’il admet qu’il aimerait monter sur le podium. Fernando est conscient que les trois podiums cette année étaient circonstanciels, mais il n’exclut pas qu’ils pourraient être parmi les trois premiers d’une course en 2021.

“De quoi suis-je content? Je n’en ai pas en termes de position spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais je suis conscient que ces podiums sont venus de catastrophes. Mercedes. (…) Faire un podium et déguster à nouveau le champagne serait fantastique », a-t-il ajouté.

Avec 2021 comme une année continue, le cavalier alpin assure que tous ses espoirs reposent sur le changement réglementaire de 2022. D’ici là, il se permet de rêver de gagner et d’être à nouveau au top.

“La saison prochaine, il y aura une continuation de la domination de Mercedes, mais en 2022 nous avons nos espoirs fixés. L’objectif est clair en 2021, une année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de règlement, on rêve avec gagner et être à nouveau “, s’est démarquée.

