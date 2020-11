La plupart des gens recherchent des voitures sûres à tout moment. Ils veulent des voitures spacieuses et écoénergétiques et très sûr.

Ce ne sont pas seulement les airbags et les ceintures de sécurité qui rendent une voiture sûre.

C’est pourquoi les constructeurs automobiles lancent de plus en plus de véhicules dotés d’une technologie de pointe qui aide à prévenir les accidents, tels que des moniteurs qui détectent les voitures dans les angles morts du conducteur ou des caméras arrière et des capteurs qui alertent un conducteur lorsque son véhicule est très proche d’un objet.

Selon un rapport de l’American Automobile Association (AAA), une technologie conçue pour prévenir les accidents de voiture peut prévenir plus de 2,7 millions d’accidents par an, 1,1 million de blessés et près de 9 500 décès par an.

Tout véhicule neuf vendu aux États-Unis doit répondre aux normes requises par le titre 49 du United States Code, chapitre 301, pour la sécurité des véhicules automobiles.

Lorsqu’un véhicule est nommé Top Safety Pick par l’Insurance Institute for Highway Safety, il doit passer six tests de collision et obtenir une cote. Avancée ou Plus haute pour la prévention des collisions avant lors des essais de véhicule à véhicule et de véhicule à piéton.

Ici, nous laissons une liste des voitures 2020 les plus sûres aux États-Unis.

Volvo XC90 2020 Toyota Camry 2020 Tesla Model 3 2020 Subaru Outback 2020 Subaru Legacy 2020 Subaru Forester 2020 Subaru Crostrek Hybrid 2020 Subaru Ascent 2021 Nissan Maxima 2020 Mercedes-Benz GLE

****

Cela peut vous intéresser: