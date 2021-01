La part de marché de ces unités est déjà proche de 20%

Les hybrides à recharge automatique sont toujours les plus populaires auprès des clients

Les immatriculations de voitures alternatives ont considérablement augmenté au cours de l’année 2020. Mais quels modèles sont les plus vendus? Électrique, hybride, gaz … nous faisons le «top 5» de chacune des options.



Les voitures alternativesCeux qui sont propulsés par un moteur différent d’un moteur à combustion traditionnel sont de plus en plus populaires en Espagne. Ceci est attesté par les résultats 2020 publiés par l’Anfac, qui déterminent que 201 612 unités ont été vendues électrique, hybrides, hybrides rechargeables ou de gaz.

La part de marché des véhicules alternatifs est de 19,52%, neuf points de plus qu’en 2019, une tendance contraire à celle suivie par voitures à combustion, qui sont passés de 89,2% à 80,48% des ventes. Mais quels modèles sont ceux qui se démarquent dans chacune des catégories?

VOITURE ÉLECTRIQUE

Dans la catégorie des voitures électriques, celles conduites par piles et les autonomie électrique étendue. Le best-seller de l’année en Espagne a été la Renault Zoe avec 2 425 unités, tandis que la Hyundai Kona Electric a vendu 1 778 unités. La Peugeot e-208 a terminé à la troisième place, dont 1235 unités ont été vendues pour les 1216 de la Tesla Model 3. Le modèle américain signe la seule baisse des ventes, à savoir 27,92%, parmi les cinq meilleures ventes électriques Espagne. Le nouveau venu Volkswagen ID.3 a terminé cinquième, dont 1012 unités ont été vendues, dont 587 en décembre pour la placer comme la plus populaire du dernier mois de l’année.

VOITURES HYBRIDES AUTOCARCHABLES

Les voitures hybrides conventionnelles sont dominées par la Toyota Corolla avec 15 410 unités vendues. Le compact est suivi de deux autres modèles de la marque japonaise, le C-HR et le Rav4, dont 12 657 et 11 054 unités ont été vendues respectivement. Ils clôturent ce «top 5» des hybrides le Hyundai Tucson et la Toyota Yaris avec 6 664 unités le premier et 6 349 le second.

VOITURES HYBRIDES RECHARGEABLES

Les hybrides rechargeables sont dominés par le seul modèle de marque ‘premium’ qui apparaît dans ces classifications, la Mercedes-Benz Classe A, dont un total de 1794 unités ont été vendues en Espagne en 2020. La Peugeot 3008 et la Kia Niro complètent le podium grâce à leurs 1 499 et 1 262 unités. En quatrième position apparaît la version électrifiée du Renault Captur avec 1018 unités, tandis que la Mini Countryman ferme ces cinq premières places en ayant vendu 961 unités.

VOITURES À GAZ (GPL, GNC ET GNL)

Il Groupe Renault cup quatre les cinq premières places des véhicules alternatifs à essence les plus vendus en Espagne parmi la firme de diamants elle-même et Dacia. Le Sandero, le modèle le plus vendu de l’année dans notre pays en valeur absolue, a mené en 2020 avec 3551 unités, tandis que la Renault Clio s’est vendue à 2113. La Dacia Duster et la Seat León ont signé un résultat similaire avec respectivement 1729 et 1473 unités, tandis que la Renault Captur ont été vendus 682.

