Dans le tour d’horizon: Carlos Sainz Jnr dit qu’il souhaite la réhabilitation des zones de ruissellement de gravier et d’herbe à Spa-Francorchamps.

Ce qu’ils disent

Sainz a déclaré que la seule chose qui manque à Spa, ce sont les zones de ruissellement qui défient les pilotes. Ses coulées d’Astroturf ont été supprimées avant la course de ce week-end:

Je pense que le secteur deux est l’un des meilleurs secteurs que nous ayons dans tout le calendrier. Je pense que la seule chose qui manque à Spa maintenant, c’est le gravier et l’herbe à côté des bordures de sortie. Je sens maintenant que nous avons un peu trop d’asphalte et que nous ressentons le risque et que nous payons risque / récompense. Ce n’est pas assez bon dans ces circuits modernes. Je pense que même si la sécurité est primordiale, je pense qu’il y a encore un compromis à trouver avec les zones de ruissellement du Tarmac. Bien que la combinaison du secteur deux et de l’Eau Rouge et tout soit incroyable, je pense qu’il reste encore du travail à faire pour essayer de faire plus de pénalité pour les pilotes lorsque vous courez large. Le simple fait d’avoir ce Tarmac là-bas vous fait craindre de pousser un peu trop: Tour 10 [Pouhon] la sortie de 13 [Fagnes], la sortie de huit [Bruxelles]. Le gravier me manque. L’herbe me manque. Et c’est quelque chose dont nous parlerons avec la FIA pour voir comment nous pouvons au moins créer ce sentiment pour le pilote afin de nous assurer que nous pouvons ressentir un peu plus de risque / récompense dans un virage rapide.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

📣🇬🇧 PUBLIC ADMIS AUX GRANDES BASSES POUR LE GP DE TOSCANE – FERRARI 1000 AU CIRCUIT DE MUGELLO. 11-13 SEPTEMBRE 2020 LA PRÉVENTE OUVRE LE 1ER SEPTEMBRE ⬇️⬇️⬇️ # F1 #TuscanGP #mugellocircuit pic.twitter.com/ZYLSQGfbyc – Circuit Mugello (@MugelloCircuit) 29 août 2020

Cette semaine, tout le monde dans la communauté F2 et au-delà court pour Anthoine. Je l’ai toujours considéré comme chauffeur. Sa conduite m’a inspiré quand je luttais l’année dernière. Il m’a appris l’importance de ne jamais abandonner. Cette victoire est pour Anthoine🇫🇷 # AH19 #BelgianGP – Yuki Tsunoda (@ yuki_TY0511) 29 août 2020

Liens

Plus de liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Qualification (AlphaTauri)

Pierre Gasly: ​​ »J’aurais aimé arriver en Q3 car il n’y avait que quatre centièmes de seconde à Norris en 10ème. Je n’ai pas cloué la dernière chicane et j’ai eu une mauvaise sortie, j’ai essayé de lui donner un peu plus et a perdu de la traction qui m’a coûté un dixième. «

Qualification (Williams)

George Russell: « Je suis ravi, et c’était probablement la meilleure qualification de l’année pour nous. Sur le papier, notre voiture ne convient pas à ce circuit à cause des longues lignes droites, donc nous ne nous attendions pas à être proches de la Q2. »

Espoir pour Spa Sunday (Racing Point)

Sergio Perez: « J’ai été un peu surpris de n’être que huitième, donc nous devons examiner les données et comprendre pourquoi nous avons semblé perdre du rythme aujourd’hui, parce que nous n’étions pas aussi forts lors des essais finaux ou des qualifications par rapport à hier. «C’était aussi très serré là-bas et les écarts entre les voitures étaient très petits. Je ne pense pas que nous ayons pu montrer notre vrai rythme et nous avons eu du mal sur les médiums en Q2. »

Récapitulatif (Haas)

Kevin Magnussen: « J’ai tout donné, mais j’en ai juste trop fait. J’ai fait une erreur au virage 14 et je suis parti. Nous n’avons pas eu de remorquage dans les deux premières descentes et cela vous coûte environ trois dixièmes. »

Si proche, mais si loin (Alfa Romeo)

Kimi Raikkonen: « Nous avons fait de notre mieux et aujourd’hui, nous avons vraiment eu une chance de passer, mais nous sommes tombés un peu à court à la fin. Il y avait pas mal de trafic sur le tour et les pneus étaient un peu trop froids quand J’ai commencé le tour: j’ai eu du mal avec le survirage dans le premier virage et j’ai perdu du temps par rapport à mon tour précédent. «

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 40 ans aujourd’hui, René Arnoux mettait sa Renault en pole position pour le Grand Prix des Pays-Bas

Partagez cet article . avec votre réseau: