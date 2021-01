LA LETTONIE A AVANCÉ UNE DÉCENNIE D’AUDI – Au camp il est clair que la voiture qu’Audi prépare pour le Dakar sera une électrique à autonomie étendue. Ce ne sera pas une première, car une équipe de Lettonie a déjà aligné son OSCar eO, dont la puissance crête était de 335 kilowatts, tandis que le moteur-générateur était un 3.5 V6 Nissan. La voiture a terminé le Dakar et le Silk Cut Rally 2012 et en 2013, elle était huitième de l’African Eco Race. Mais il est clair que la voiture Audi sera beaucoup plus ambitieuse et cherchera la victoire; Pour cela, on parle déjà qu’il utilisera un moteur-générateur électrique qui sera le même que celui créé pour le DTM: très léger et pouvant donner plus de 400 chevaux.



ALERTE D’ESSENCE– Le pilote officiel Yamaha Andrew Short a abandonné sept kilomètres avant le deuxième ravitaillement, au kilomètre 297. Il a dit à ses mécaniciens que c’était comme si l’essence contenait des impuretés. Ils ont vidé le réservoir et mis de l’essence filtrée: la moto a démarré et rien ne se passe ici. L’organisation enquête, car il semble que l’essence contenait des traces de paraffine, un produit pétrolier qui est un épaississant et obstrue les injecteurs et les filtres, bien que d’autres pensent que c’était de l’eau. Chez KTM, ils pensent que cela pourrait aussi arriver à Toby Price, qui a dû recourir au réservoir de réserve pour conclure lentement la spéciale. Motos, quads et pilotes SSV, ceux qui font le plein, ont été prévenus afin qu’ils puissent vider leurs réservoirs et les nettoyer avant de faire le plein au camp pour la troisième étape. L’essence est apportée par des fournisseurs locaux.

ROMAIN DUMAS A LE NOIR – Le Français a démarré une roue arrière et cela l’a obligé à attendre de l’aide. Cela s’est produit après le passage du Way Point 2 et bien qu’il ait pu réparer, il a perdu six heures et a continué péniblement puisqu’au troisième point de contrôle il avait cédé près de sept heures et demie par rapport à la tête … Son intention était d’atteindre le camp pour se réengager. Dumas a fabriqué son propre buggy, qu’il classe avec l’aide de Rebellion, la marque horlogère qui avait sa propre voiture au Mans. Le motif de la marque anime une deuxième unité.

Le désert Saoudien n’est pas assez grand pour les deux Français

Collision entre Ronan Chabot et Romain Dumas

LA BONNE DÉCISION – Saleh Al Saif et Oriol Vidal ont crevé à 15 kilomètres de la fin alors qu’ils étaient leaders du SSV, avec plus de cinq minutes d’avance sur Gérard Farrés. La décision était de continuer car l’objectif était proche. Ils sont arrivés sur le pneu arrière gauche … mais avec près de deux minutes d’avance sur Farrés. C’était la bonne décision.

JEAN PIERRE STRUGO CONTINUE DANS LE GAP – Jean Pierre Strugo m’a surpris dans l’une des dernières éditions africaines du Dakar. Non seulement il était le protagoniste de la catégorie série, mais dans les bivouacs, il était toujours impeccable; on dirait que même sa combinaison était fraîchement repassée. A 75 ans, il affirme que “je n’ai pas encore trouvé d’antidote au Dakar, alors je continue”. Et pas du tout, mais avec une Peugeot 2008 DKR de PH Sport qui était de Loeb. Le classement? Il s’en fiche, “ce que je veux, c’est m’amuser. Ma mission est d’aider rapidement Despres et Al Qassimi. Il s’agit de son 28e Dakar et son meilleur classement était septième dans le déjà lointain 1997, mais il prévient déjà: “Ce ne sera pas mon dernier Dakar”.

