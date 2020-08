Pour ceux qui ne le savent pas, ce n’est pas un secret pour les habitués ici que je suis un grand fan de Lewis Hamilton – le pilote de course – et en même temps un partisan du mouvement #BlackLivesMatter.

En tant que photojournaliste chevronné, une fois à l’avant-garde de la documentation des méfaits de l’apartheid avec mon appareil photo, j’ai regardé le racisme dans les yeux plus d’une fois.

En mai, lorsque l’atrocité de George Floyd à Minneapolis a fait la une des journaux à travers le monde, j’étais moi aussi furieux et j’ai soutenu le geste du genou de Lewis, avant les courses, pour montrer l’angoisse que nous ressentons tous face à l’impensable qui se passe aux États-Unis.

Cette question dépassait clairement les frontières et Hamilton nous a implorés de nous réveiller sur la question du racisme, peu importe où. Son appel m’a réveillé et je soutiens tout ce qui mettra en évidence ce cancer dans notre société, à travers le monde.

Mais cette semaine, il y a eu une autre atrocité, les choses ont pris une autre tournure désastreuse, cette fois, apparemment non conflictuel, Jacob Blake a été abattu dans le dos à bout portant par un policier blanc lors d’un incident filmé. Les visuels sont horribles.

Indignés, les sports ont répondu par des manifestations qui se sont répercutées sur la Major League Baseball, la Major League Soccer, la NBA féminine et le tennis, alors que la double championne japonaise du Grand Chelem Naomi Osaka s’est retirée d’un tournoi après avoir atteint les demi-finales. C’est des boules! C’est une déclaration.

Je suis impressionné et j’applaudis le courage et l’engagement manifestés par ces athlètes qui ont décidé de boycotter et / ou de reporter les matchs prévus pour cette semaine, compte tenu des ramifications potentielles de leur carrière, c’est un très gros problème.

En effet, Lewis a résumé mes sentiments lorsqu’il a déclaré aux journalistes à Spa: «Je suis vraiment tellement inspiré et fier des autres athlètes qui utilisent la plate-forme dont ils disposent, en utilisant leur voix.»

Inspirant, mais lorsqu’on lui a demandé s’il suivrait l’exemple de nos camarades de boycott, Lewis laisse tomber ce stupéfiant: «Mais c’est en Amérique et je ne sais pas vraiment si je le fais ici aura un effet particulier. Nous sommes en Belgique, nous ne sommes pas aux États-Unis. «

En tant que partisan de la cause, j’ai besoin d’une clarification de Lewis: pourquoi l’Autriche (et les courses ultérieures en Europe d’ailleurs) nous a-t-elle permis de mettre en évidence ce qu’il appelle maintenant un problème «américain»?

Je m’attends à ce que, par solidarité, Lewis prenne l’exemple et s’engage dans sa propre démonstration de dégoût pour ce qui est arrivé à Jacob Blake.

Pas forcément suivre la tendance du boycott pur et simple d’une course, estime Spa-Francorchamps ce week-end. Faites-le à sa manière, faites en sorte que les gens au-delà de la F1 prennent note.

Dans le sillage des propos désinvoltes du Champion du Monde, je le mets au défi de boycotter les qualifications à Spa samedi.

Lewis devrait s’asseoir pendant une heure samedi après-midi, à côté de Toto Wolff dans le garage Mercedes, tous deux portant des t-shirts #BlackLivesMatter et, pour une bonne mesure, un drap noir sur la voiture avec BLM blasonné dessus.

Ce geste obtiendra plus de temps d’antenne que celui qui remporte la pole en l’absence de # 44 sur le terrain. Une vraie déclaration sera faite.

Puis, dimanche, à partir du dernier sur la grille, Lewis devrait sortir et gagner la course – il peut probablement le faire – ou donner au moins son meilleur coup. Ce serait courageux. Ce serait mémorable. Cela ferait une déclaration, gagnant ou non.