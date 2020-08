Date publiée: 25 août 2020

L’ancien vice-président du sport automobile de Mercedes, Norbert Haug, a déclaré que Michael Schumacher n’avait jamais apprécié une voiture aussi dominante que Lewis Hamilton chez Mercedes.

Hamilton a dépassé un autre record de Michael Schumacher avec son 156e podium en Formule 1 après avoir remporté le Grand Prix d’Espagne, tandis que les 91 victoires de Schumacher sont un autre record que Hamilton battra bientôt alors qu’il en est à 88.

Mercedes et Hamilton ont également dépassé la domination de Ferrari au début des années 2000 après avoir remporté le championnat des pilotes et des constructeurs six fois de suite depuis 2014.

Mais, Haug dit que les voitures de F1 produites par Ferrari pendant leur ère remplie de trophées avec Schumacher n’étaient pas aussi puissantes que celles que Mercedes avait produites pour Hamilton à l’ère du turbo-hybride.

«Pendant des siècles, il était inimaginable que le record de 91 victoires de Michael puisse jamais être égalé ou même battu», a-t-il déclaré à F1-initié.

«Mais si vous avez prêté un peu d’attention, il est devenu clair il y a deux ans au plus tard que Lewis est en bonne voie de battre tous les records de Formule 1 existants.

«Mais Michael n’a jamais eu un environnement aussi supérieur et une voiture de course aussi inégalée que Lewis trouve chez Mercedes.

«Ce n’est pas pour diminuer la magnifique performance de cet homme et pilote exceptionnel, que j’ai accompagné du karting à la Formule Renault, en passant par la Formule 3, le GP2 et jusqu’à la Formule 1, où il a pris sa première pole position, sa première victoire en le GP du Canada 2007 et sa première victoire aux Championnats du monde en 2008.

«Ce que Lewis a démontré en termes de cohérence et de compétence depuis 14 ans maintenant en Formule 1 est tout simplement unique et sans précédent.

« Et à mon avis, cela ne se répétera probablement jamais. »

Le plus grand podium en @ f1 🤯 Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Merci à tous pour votre amour et votre positivité. Je tiens à remercier tout le monde à l’usine, je suis très fier de faire partie de cette équipe et j’espère que vous vous débrouillez tous bien et que vous restez en sécurité. #StillWeRise pic.twitter.com/iY7Wc2RP21 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 16 août 2020

Hamilton est à nouveau en tête du championnat des pilotes en 2020, mais l’homme qui se trouve derrière lui en P2, c’est-à-dire Max Verstappen, est considéré comme la prochaine superstar de la Formule 1 une fois que Hamilton prend sa retraite ou que Red Bull passe au niveau de Mercedes.

Haug pense que les deux pilotes ont un «potentiel et des capacités» très similaires, mais a déclaré que la Formule 1 serait plus excitante si seuls les «très bons» pilotes étaient sur la grille.

« Il [Verstappen] a certainement un potentiel et une capacité similaires. En Formule 1, il n’y a que de très bons et de très, très bons pilotes », a-t-il expliqué.

«Lewis et Max appartiennent à la deuxième catégorie. Et, ironiquement, s’il n’y avait que de très bons pilotes sur la grille de l’actuel Championnat du Monde de Formule 1, les courses pourraient être plus excitantes.

