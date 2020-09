Sans chocs majeurs, le pilote britannique Lewis Hamilton a remporté la victoire dans le GP de Belgique. Finn Valtteri Bottas a obtenu le résultat parfait pour Mercedes en terminant à la deuxième place. Le podium a été complété par Max Verstappen de Red Bull, des Pays-Bas.

Les prévisions météorologiques indiquaient qu’il pleuvrait aujourd’hui et abondamment, mais rien de tout cela ne s’est produit. La situation géographique du Circuit de Spa-Francorchamps, au milieu des Ardennes, rend très difficile la prédiction de l’état de la course. Eh bien, aujourd’hui, tout a été développé avec une piste sèche.

En commençant par le poulie moyen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Max Verstappen avaient pratiquement la même course, seulement que le Britannique avait un meilleur rythme dans sa Mercedes W11. Le jeu était propre et à partir de là, les différences ont commencé à être gérées par les dirigeants.

Une collision au 10e tour d’Antonio Giovinazzi et George Russell, qui sont heureusement sortis de leur voiture par leurs propres moyens, a amené la Safety Car sur la piste et par conséquent des revenus massifs aux stands. Là, Hamilton, Bottas et Verstappen ont opté pour le composé dur, avec lequel ils ont roulé jusqu’à la fin de la course.

Dans les derniers tours, ils ont dû prendre soin d’eux un peu, en raison de la forte demande et de leur course pendant les trois quarts de la course.

De cette façon, Lewis Hamilton a obtenu sa victoire numéro 89 en Formule 1, n’étant que deux triomphes du record absolu que Michael Schumacher détient actuellement. Il était suivi par son coéquipier Valtteri Bottas, tandis que Max Verstappen était troisième, complétant son sixième podium consécutif de la saison.

La quatrième place est revenue au pilote australien Daniel Ricciardo, qui a réalisé une course solide et également dans le dernier tour, il a réalisé le meilleur tour, arrachant un nouveau Grand Chelem à Lewis Hamilton, puisque le pilote britannique avait obtenu la pole position, il avait mené tous tours et a eu le virage le plus rapide à son actif. De plus, Renault a réalisé un excellent résultat, grâce à la cinquième place du Français Esteban Ocon.

À la sixième place, le thaïlandais Alexander Albon a terminé dans une compétition difficile et intense. Cependant, il n’est pas encore au même niveau que son coéquipier, Max Verstappen.

Lando Norris de McLaren a terminé à la septième place et avait l’entière responsabilité de son équipe dans cette course, car son coéquipier, l’Espagnol Carlos Sainz, n’a pas pu démarrer la compétition après qu’un problème avec l’exhosto ait été trouvé plus tôt dans la voiture. démarrer la compétition. Les six points ajoutés permettent à l’équipe de Woking de grimper à la troisième place du championnat des constructeurs.

Le pilote français Pierre Gasly a fait une bonne course, étant le seul à avoir commencé la course avec le composé dur. Il a par la suite échoué lors de la collision Giovinazzi-Russell. Au 26e tour, il est sorti avec un nouveau poulie moyen et là il a recommencé à attaquer, récupérant des positions et terminant à la huitième place. Son coéquipier Daniil Kvyat est venu très près d’ajouter, mais est parti les mains vides.

Les pilotes de Racing Point Lance Stroll et Sergio Pérez n’ont pas obtenu le résultat attendu à Spa-Francorchamps. Le Canadien a terminé à la neuvième place, tandis que le Mexicain a clôturé le top 10. Ce n’était que trois points d’un week-end qui promettaient beaucoup. Avec Checo, la stratégie était erronée, car il n’a pas mis au stand quand tous ceux qui ont fait pour le composé ont changé et l’ont fait au 18e tour, en partant de la dernière place. Plus tard, il récupérait, mais ce n’est clairement pas la position finale souhaitée compte tenu du potentiel de la voiture.

Le coureur finlandais Kimi Räikkönen a terminé douzième, réalisant ainsi son deuxième meilleur résultat de la saison. Curieusement, il était le mieux placé parmi les pilotes qui utilisent une unité motrice Ferrari dans leur voiture.

En parlant de l’équipe Maranello, c’était sans aucun doute une journée noire compte tenu de la tradition et du prestige que cette équipe représente pour la Formule 1. Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont terminé respectivement treizième et quatorzième. Le week-end n’a pas été bon et ce résultat le montre. À un moment donné de la course, Charles Leclerc a choqué de justesse son coéquipier allemand. Si c’était arrivé, ce serait tomber beaucoup plus bas.

Les pilotes Haas Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont terminé aux quinzième et dix-septième places, tandis que Nicholas Latifi de Williams était au milieu.

Avec les résultats finaux de ce GP de Belgique, Lewis Hamilton mène le championnat des pilotes avec 157 points, deuxième Max Verstappen (110), troisième Valtteri Bottas (107), quatrième Alexander Albon (48), cinquième Charles Leclerc (45), sixième Lando Norris (45), septième Lance Stroll (42), huitième Daniel Ricciardo (33), neuvième Sergio Pérez (33) et dixième Esteban Ocon (26).

Au championnat des constructeurs, Mercedes est aux commandes avec 264 points, deuxième Red Bull (158), troisième McLaren (68), quatrième Racing Point (66), cinquième Ferrari (61), sixième Renault (59), septième AlphaTauri (20 ), huitième Alfa Romeo (2), neuvième Haas (1) et dernière Williams (0).

La huitième valable pour le championnat du monde de Formule 1 se déroulera du 4 au 6 septembre sur le circuit de Monza, domicile du Grand Prix d’Italie.

Voici le tour par tour du GP de Belgique:

Retour de courtoisie: Carlos Sainz ne prendra pas le départ de la course en raison d’un problème avec la McLaren MCL35. Le reste des pilotes démarre sans problème.

Tour 1: Commencez la course! Hamilton reste P1. Ricciardo attaque Verstappen pour le P3. Jeu propre. Ocon se connecte à Daniel. Leclerc est promu P9. Bon départ

2ème round: V2 / 44: Hamilton s’éloigne de Bottas à 1,5s. Ne lui permet pas d’activer le DRS. Pérez sous la pression de Gasly et Norris. Ce n’est pas un bon début pour le Mexicain. Pierre prend le P9. Pendant ce temps, Stroll est P7.

3e tour: Vettel à la 13e place en appuyant sur Kvyat mais sous la pression de Giovinazzi. Verstappen 1.7s derrière Bottas sur P3.

Tour 4: Gasly continue de grimper. Il tourne sur le composé dur et a un bon rythme. Cela ressemble à une carrière favorable pour lui. Allez à Leclerc. Maintenant, Pérez se tourne vers Charles. Il tombe à P10. Bottas se dirige vers Hamilton.

Tour 5: Bon rythme avec des leads durs Gasly. Maintenant, appuyez sur Stroll pour P7. Hamilton réagit et prend 0,6 s de Bottas en S2. Maintenant, l’écart monte à 1,6 s.

Tour 6: La Ferrari de Leclerc souffre dans les lignes droites. Norris le passe et tombe à P11. Vettel est P13. Désolé pour l’équipe Maranello. Bottas demande s’il peut pousser. Vous pouvez imaginer la réponse de Mercedes …

Tour 7: Kvyat prend désormais la place de Leclerc, le dépassant également sur la ligne droite de Kemmel. Vettel se rapproche maintenant de son coéquipier chez Ferrari. Écart entre Hamilton et Bottas de 1,7 s.

Tour 8: Gasly très proche de Balade sur la P7. Pendant ce temps, Pérez commence à se rapprocher progressivement. Il est à 1,1 s. Verstappen en P3 à 3,4s de Bottas.

Tour 9: Hamilton 1.6s de Bottas et 5.7s de Verstappen. Ricciardo reste à la P4 13s derrière Lewis et Ocon P5 à 15,7s. Bon pour Renault.

Tour 10: Forte collision de Giovinazzi et Russell. Heureusement, ils sortent tous les deux de leur voiture sans problème.

Tour 11: Räikkönen, Leclerc, Grosjean, Magnussen, Latifi entrent dans les stands.

Tour 12: Entrent Hamilton, Bottas, Ricciardo, Ocon, Stroll et les autres pilotes, à l’exception de Gasly et Pérez.

Tour 13: La voiture de sécurité contrôlant le rythme. Pendant ce temps, le nettoyage de la piste et l’enlèvement des voitures de Giovinazzi et Russell se poursuivent. Le pneu qui s’est détaché de la voiture d’Antonio touche celui de George.

Tour 14: Voici les positions provisoires: 1HAM 2BOT 3VER 4GAS 5PER 6RIC 7ALB 8OCO 9STR 10NOR 11KVY 12VET 13RAI 14LEC 15GRO 16MAG 17LAT.

Tour 15: La course reprend. Hamilton en avant. Pérez se connecte à Gasly. Albon presse Ricciardo pour le P6.

Tour 16: Hamilton dit que la voiture perd de la puissance. Gap avec Bottas de 1,1s. Räikkönen dépasse Vettel et prend la P12.

Tour 17: Bottas se dirige vers Hamilton. Écart de 1.0s. Ricciardo dépasse Pérez et prend la P5. Le mexicain avec encore doux. Le top 5 est difficile. Gasly en P4 avec le même composé avec lequel il a commencé la course. Albon sur Pérez dans la chicane.

Tour 18: Hamilton étend la différence sur Bottas à 1,8 s. Pendant ce temps, Verstappen s’approche de Valtteri. Écart de 1,3 s. Pérez dans les stands.

Tour 19: Touche légère entre Leclerc et Vettel aux Combes par la P12. Rien ne s’est passé mais ils étaient sur le point de couler encore plus bas.

Tour 20: Hamilton 2,5s derrière Bottas et plus. Ricciardo presse Gasly pour le P4. Pérez en P17, dernière place. Terrible stratégie de Racing Point.

Tour 21: Ricciardo dépasse Gasly et est P4. Maintenant Albon se connecte à Pierre.

Tour 22: En milieu de carrière. Verstappen essaie de ne pas perdre le contact avec Bottas. Écart de 1,4 s. Pendant ce temps, Hamilton confortable 3s de Valtteri. Albon continue de pousser Gasly pour le P5.

Tour 23: Räikkönen est le mieux situé avec le groupe motopropulseur Ferrari. Appuyez sur Kvyat pour le P10. Écart de 0,8 s.

Tour 24: Albon prend le P5 de Gasly. Alex a 18 ans derrière son coéquipier Max Verstappen, qui marche en P3.

Tour 25: Verstappen s’approche de Bottas. Pendant ce temps, Hamilton réalise le tour le plus rapide. Leclerc dans les stands. Mauvaise arrestation de Ferrari. 5s.

Tour 26: Duel entre français. Ocon passe Gasly sur la P6. Bottas s’écarte de Verstappen à 1,8 s.

Tour 27: Gasly dans les stands. Il sort avec les médias et tombe à P16. Pérez continue de grimper. C’est P12 à 1,9s de Vettel.

Tour 28: Räikkönen reste proche de Kvyat sur la P10. Kimi a rapporté il y a quelques tours qu’elle avait de l’eau sur son pied droit.

Tour 29: Pérez dépasse Vettel à la fin de la ligne droite de Kemmel et monte en P11. Maintenant, Checo a ses vues sur Räikkönen à 2,2s.

Tour 30: Gasly passe Grosjean et est P13. Hamilton 4.1s derrière Bottas. Pendant ce temps, Verstappen 3.5s de Valtteri.

Tour 31: Gasly continue d’accélérer le rythme et de se rapprocher de Vettel. Écart de 1s.

Tour 32: Vettel perd P12 au profit de Gasly puis bloque à la fin de la ligne droite de Kemmel. L’Allemand sort de la piste.

Tour 33: Pérez prend la P10 de Räikkönen et entre dans la zone des points.

Tour 34: Maintenant, Gasly se rend à Räikkönen et est P11. Le Français a un bon rythme avec le composé moyen. Cela vaut pour Pérez.

Tour 35: Verstappen signale des vibrations dans la voiture et demande à l’équipe d’être à l’affût de cela. Pendant ce temps, Bottas indique que son pied gauche s’endort.

Tour 36: Hamilton 5,2s derrière Bottas.

Tour 37: Hamilton bloque et ne peut pas prendre la dernière chicane.

Tour 38: Gasly se rapproche progressivement de Pérez. Écart de 1,4s par le P9.

Tour 39: Ocon 0.7s derrière Albon sur la P5.

Tour 40: Bottas se produit également dans la chicane. Gasly prend le P9 de Pérez.

Tour 41: Ricciardo marque son meilleur tour. Il a 11,4 secondes de retard sur Verstappen en P4. Pendant ce temps, Ocon s’approche à nouveau d’Albon sur la P5.

Tour 42: Norris connecté à Ocon. Pendant ce temps, Esteban était sur le point de dépasser Albon, mais il restait sans suite.

Tour 43: Norris de plus en plus proche d’Ocon. Il profite du sillage d’Esteban à Albon et logiquement du DRS.

Tour 44: Ocon passe Albon et est P5. Bonne course pour la Renault. Il est complété par le meilleur tour de Daniel Ricciardo.

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté la victoire au GP de Belgique. 2e Valtteri Bottas (Mercedes), 3e Max Verstappen (Red Bull), 4e Daniel Ricciardo (Renault), 5e Esteban Ocon (Renault), 6e Alexander Albon (Red Bull), 7e Lando Norris (McLaren), 8e Pierre Gasly (AlphaTauri) , 9e Lance Stroll (Racing Point), 10e Sergio Pérez (Racing Point).

Daniel Ricciardo a réalisé le tour le plus rapide avec 1: 47: 483 au 44e tour et prend un point supplémentaire en fonction du changement de règlement sportif pour cette saison.

Classement final du Grand Prix de Belgique 2020

Pos

Pilote

Équipe

Pays

Écart

points

V. Rapide

Total

une.

Lewis Hamilton

Mercedes

1: 24.08.761

25

–

25

deux.

Valtteri Bottas

Mercedes

+8 448

18

–

18

3.

Max verstappen

Taureau rouge

+15 455

quinze

–

quinze

Quatre.

Daniel Ricciardo

Renault

+18 877

12

une

13

5.

Esteban Ocon

Renault

+40 650

dix

–

dix

6.

Alexander Albon

Taureau rouge

+42 712

8

–

8

7.

Lando Norris

McLaren

+43 774

6

–

6

8

Pierre Gasly

AlphaTauri

+47 371

4

–

4

9.

Balade Lance

Point de course

+52 603

deux

–

deux

dix.

Sergio Perez

Point de course

+ 53 179

une

–

une

Pilotes sans points:

Onze.

Daniil kvyat

AlphaTauri

+70 200

12.

Kimi raikkonen

Alfa Romeo

+71 504

13.

Sebastian vettel

Ferrari

+72 894

14.

Charles Leclerc

Ferrari

+74 920

quinze.

Romain Grosjean

Haas

+76 793

16.

Nicolas Latifi

Williams

+77 795

17.

Kevin Magnussen

Haas

+85 540

Je ne finis pas:

–

Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo

–

–

George Russell

Williams

–

N’a pas commencé:

–

Carlos Sainz

McLaren

–