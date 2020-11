Le nouveau septuple champion de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton, a signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Pour compléter la bonne nouvelle pour Mercedes, Finn Valtteri Bottas a terminé deuxième. La séance a eu un peu de pluie, une situation inhabituelle dans le désert.

A 18h00 de Sakhir, la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn débutera

GP de Bahreïn – Test gratuit 1

Pos. Pilotes Team Nac. Time Gap Laps Event 1 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 29.033 -.— 40 2 V. Bottas Mercedes FIN 1: 29.482 +0.449 41 3 S. Pérez Racing Point MEX 1: 30.000 +0.967 31 4 C. Sainz McLaren ESP 1: 30.018 +0.985 31 5 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 30.049 +1.016 34 6 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 30.294 +1.261 18 7 A. Albon Red Bull TAI 1: 30.302 +1.269 34 8 E. Ocon Renault FRA 1: 30.384 +1.351 28 9 L. Stroll Racing Point CAN 1: 30.426 +1.393 30 10 D. Ricciardo Renault AUS 1: 30.508 +1.475 30 11 C. Leclerc Ferrari MON 1: 30.589 +1.556 29 12 S. Vettel Ferrari ALE 1: 30,628 +1,595 24 13 R. Kubica Alfa Romeo POL 1: 30,732 +1,699 24 14 R. Grosjean Haas FRA 1: 30,832 +1,799 28 15 K. Magnussen Haas DIN 1: 30,854 +1,821 29 16 A . Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 30 896 +1 863 27 17 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1: 31 020 +1 987 37 18 L. Norris McLaren GBR 1: 31 392 +2 359 27 19 N. Lafiti Williams CAN 1: 32 472 + 3 439 29 20 R. Nissany Williams ISR 1: 32 801 +3 768 27