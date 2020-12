Ce sont les seuls tests officiels de pré-saison de la catégorie

La première course de l’année aura lieu en mars, en Arabie Saoudite

L’Extreme E a été lancé. Les équipes participantes se sont réunies à Motorland Aragón pour effectuer deux jours de tests officiels, les seuls qui puissent avoir lieu avant que les voitures ne soient expédiées sur le Santa Helena, à destination de l’Arabie.



Les promoteurs, profitant des facilités offertes par l’installation d’Alcañiz, ont roulé sur deux surfaces différentes: l’une pour la vitesse, où ils peuvent vérifier la puissance du moteur, environ 545 chevaux; et un autre tout-terrain afin de mieux se familiariser avec la voiture. En particulier, les conducteurs se sont habitués à la taille de ce véhicule et à la façon dont la carrosserie et les suspensions «bougent» compte tenu du poids, de la hauteur du centre de gravité et du débattement de la suspension.

Une catégorie dans laquelle la participation espagnole est nombreuse, tant en termes de pilotes – Carlos Sainz, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez et Christine Giampaoli – que d’équipes –Abt Cupra, Acciona Sainz XE Team, Hispano Suiza -. Et dans lequel il y a des propriétaires d’équipes importantes, comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Chip Ganassi ou le duo Michael Andretti-Zak Brown.

Rappelons que l’Extreme E organisera cinq compétitions dans cinq endroits exclusifs de la planète, cinq endroits aux conditions météorologiques absolument différentes et extrêmes: du désert saoudien chaud aux glaciers du Groenland, des plages sénégalaises à la jungle amazonienne ou à la région inhospitalière de la Terre de Feu. .

Le format des courses comprend deux jours de compétition, avec une journée de qualification et une autre où la finale se jouera entre quatre équipes. Chaque course se compose de deux tours: un tour conduit par la femme et un tour conduit par l’homme. Les résultats sont basés sur la position finale.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard