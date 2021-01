Le produit phare de l’entreprise redébute avec des améliorations stylistiques

En Espagne, il n’est vendu qu’avec un moteur hybride

La Lexus LS 500 2021 est une berline du constructeur japonais de voitures de luxe. Introduit en juillet 2020, il reçoit un nouveau traitement de style à l’avant et est disponible avec un groupe motopropulseur hybride sur notre marché. Son prix de départ est de 103 000 euros.



Il Lexus LS 500 2021 C’est le fleuron de la firme japonaise dans le domaine des berlines. Cette mise à jour est le restylage de la cinquième génération. Le premier a fait ses débuts en 1989.

Ses principales alternatives se trouvent en Allemagne et sont l’Audi A8, la Mercedes-Benz Classe S et la BMW Série 7.

LEXUS LS 500 2021: EXTÉRIEUR

Il Lexus LS 500 2021 Il mesure 5,24 mètres de longueur, 1,9 mètre de largeur et 1,45 mètre de hauteur, avec un empattement de 3,13 mètres. Le poids de sa variante la plus légère est de 2185 kilos.

La mise à jour LS 500 suit la veine de la Lexus IS 2021 récemment mise à jour et est particulièrement visible à l’avant. Les feux de jour en forme de Z disparaissent et une solution plus simple est adoptée qui s’intègre parfaitement à l’intérieur de chaque phare.

Les prises d’air latérales sont également légèrement plus compactes que sur son prédécesseur. La couleur du gril est également maintenant un peu plus foncée. Lexus introduit également des roues de 20 pouces dans la version F Sport.

Il met également en évidence l’introduction d’une nouvelle suspension adaptative avec laquelle Lexus espère améliorer le confort de l’habitacle, en réduisant les vibrations. Dans le même objectif, des travaux ont été menés sur un système de réduction active du son.

Ce modèle peut être peint dans la couleur Argent lunaire, qui, selon la marque, change légèrement en fonction de l’angle de vue et de l’incidence du soleil.

LEXUS LS 500 2021: INTÉRIEUR

Il Lexus LS 500 2021 Il reçoit à l’intérieur un nouvel écran tactile de 12,1 pouces pour contrôler le système d’infodivertissement. Il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Certaines des commandes du volant et de la console qui étaient auparavant chromées sont maintenant noires, tandis que la console centrale dispose d’un bouton pour contrôler le chauffage des sièges et du volant lui-même.

LEXUS LS 500 2021: ÉQUIPEMENT

Il Lexus LS 500 2021 il est doté de la technologie d’assistance Lexus Teammate, que la marque définit comme «perceptive, intelligente, interactive, fiable et évolutive».

Le véhicule est capable de reconnaître son environnement et d’estimer sa position, de calculer sa position sur la voie et de moduler sa vitesse. Sur l’autoroute, vous pouvez intervenir en conduisant pour décharger le chauffeur.

Il dispose d’un assistant de stationnement avec des commandes intuitives qui contrôle automatiquement l’accélération et le freinage avec une carte moteur que la marque assure et qui transmet précision et sécurité.

Le Lexus Teammate est évolutif, ce qui signifie que ses performances peuvent évoluer avec le temps. La marque n’a pas annoncé jusqu’où iraient ses capacités.

La voiture est vendue avec quatre finitions différentes, qui sont Business, F Sport, Executive et Luxury.

LEXUS LS 500 2021: MÉCANIQUE

La Lexus LS 2021 est disponible avec un moteur à essence ou hybride, bien que seul ce dernier atteigne le marché espagnol.

Avec un moteur à essence, la Lexus LS 500 2021 équipe un biturbo B6 de 3,5 litres disponible en traction arrière ou en traction intégrale. Il délivre 420 chevaux avec un couple maximal de 600 Newton mètres.

Avec un moteur hybride, le Lexus LS 500h 2021 Il est doté d’un V6 biturbo de 3,5 litres de 299 chevaux avec système hybride à plusieurs étages, qui comprend un moteur électrique de 179 chevaux alimenté par une batterie lithium-ion. Celui-ci se recharge en déplacement, car il ne présente pas la possibilité de se connecter au réseau car il s’agit d’un véhicule hybride classique, ce qui lui donne à son tour le droit de porter l’Eco Label.La puissance totale de l’ensemble est de 359 chevaux. Il peut circuler en électricité jusqu’à 140 kilomètres / heure si les conditions le permettent. La transmission est automatique et il existe des versions à traction arrière et à traction intégrale.

Avec le moteur hybride, la berline peut accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,4 secondes et atteindre un maximum de 250 kilomètres / heure. Sa consommation moyenne approuvée est de 7,6 litres aux 100 kilomètres, tandis que les émissions sont de 171 grammes de CO2 par kilomètre.

Lexus a développé une nouvelle carte d’accélération pour son moteur électrique, afin de rendre les accélérations à vitesse de conduite plus fluides. Il a également travaillé sur le moteur thermique, réduisant le nombre de tours en accélération à partir de l’arrêt pour minimiser le bruit qui s’infiltre dans l’habitacle.

La marque annonce avoir augmenté les ratios de chaque engrenage dans la version essence, ce qui devrait en pratique se traduire par moins de réductions au volant. Ils annoncent également une accélération améliorée pour une meilleure gestion du couple.

LEXUS LS 500 2021: PRIX

La Lexus LS 500 est vendue en Espagne dans une fourchette de prix comprise entre 103 000 et 145 000 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 13/01/2021 Présentation des données techniques et des prix de la Lexus LS 2021 07/07/2020 Présentation de la mise à jour de la Lexus LS 2021.01/2017 Présentation de la Lexus LS de cinquième génération.

