Chase Carey, PDG de F1, déclare que c’est l’objectif post-2021

Les 23 courses de 2021 ont déjà soulevé des plaintes au sein du paddock

Chase Carey, PDG de Formule 1, a révélé que Liberty Media prévoit d’introduire un calendrier d’au moins 24 courses à partir de la saison 2022 et que certains des circuits tourneraient. L’Américain, qui remettra son poste à Stefano Domenicali en 2021, est aveuglément confiant que la saison à venir ne sera pas affectée par le covid-19.



L’idée d’un calendrier rotatif réside dans le fait d’avoir une série de circuits fixes et immobiles au cours de la Formule 1 et d’avoir quelques autres pièces qui alterneraient d’année en année, une idée qui a émergé en voyant le niveau étonnamment bon de pistes telles que Portimao. , Imola ou Mugello dans la saison 2020 de Formule 1.

Carey a parlé “ officiellement ” pour la première fois de cette idée et les Américains affirment qu’il entre dans les plans de Liberty Media pour au-delà de 2021 et le combine avec un calendrier qui enregistrerait jusqu’à 24 rendez-vous par an.

“Si nous pensons au-delà de 2021, nous nous sentons très optimistes à l’idée d’être dans différents endroits dans toutes les régions du monde qui souhaitent organiser des courses de F1. De nombreux sites ont exprimé leur intérêt”, a expliqué Carey lors d’une vidéoconférence avec des investisseurs de premier ordre. selon le portail américain Motorsport.com.

“Nous pensons que nous allons évoluer vers un calendrier de 24 courses dans les prochaines années, et probablement certaines d’entre elles tourneront. Avoir des relations solides à long terme, cependant, restera notre priorité”, a-t-il confirmé.

Malgré les changements imposés par covid-19 pour le calendrier 2020 réduit, Carey est convaincu que la F1 sera en mesure de mener à bien la saison 2021 sans conséquences ni changements majeurs.

«Nous avons non seulement maintenu, mais renforcé notre relation avec les promoteurs cette année, et nous espérons que les événements de 2021 auront un public et que nous pourrons respecter nos accords. Nous voulons aussi que le paddock soit de retour pour les invités. Nous avons montré que nous pouvons voyager et opérer. en toute sécurité et les promoteurs le reconnaissent », a-t-il assuré.

