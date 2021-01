La hausse de la taxe d’enregistrement et l’absence d’un nouveau plan Renove inquiètent les employeurs

Ils prédisent un premier semestre très difficile; Ils n’excluent pas que la reprise sera reportée à 2022

Le marché des voitures particulières et des SUV a clôturé 2020 avec une baisse de 32,3% par rapport à 2019, ce qui est un chiffre légèrement meilleur que les prévisions initiales du secteur, qui prévoyaient un chiffre proche de 35%.



Cela se produit après un mois de décembre où les données de l’année précédente – 105 841 en 2020, 105 854 en 2019 – ont été répliquées, même si ce sont les mêmes employeurs qui admettent que ces chiffres «sont trompeurs» car ils incluent les auto-inscriptions.

De nombreuses marques et concessionnaires ont choisi d’immatriculer les véhicules qu’ils avaient en stock pour éviter l’augmentation de prix découlant du changement du WLTP, qui rendra les véhicules plus chers d’environ 5%.

Les employeurs soulignent avec résignation que «même la hausse de la taxe d’enregistrement et la fin du plan Renove n’ont pas réussi à stimuler davantage les ventes».

L’année 2020 s’est terminée avec 851.211 unités vendues, ce qui est le pire chiffre historique depuis 2014, alors qu’il y en avait 855.308 dans une économie encore affectée par la crise de 2008.

Le secteur prévoit un premier semestre 2021 très difficile en raison de la hausse des prix dérivée du WLTP et du non-renouvellement du plan Renove. Ils ouvrent la porte au report de la reprise jusqu’en 2022.

Les voitures vendues en décembre 2020 émettaient en moyenne 104 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, 12,1% de moins qu’en 2019. La moyenne annuelle était de 110,2 grammes, 8,7% de moins que l’année précédente.

Les ventes de véhicules utilitaires légers ont chuté de 26,4% dans le calcul de 2020, malgré le fait qu’en décembre, elles aient rebondi de 1,5%. Les véhicules industriels, les bus, les autocars et les minibus ont également progressé de -10,2%, même s’ils n’ont pas pu éviter de terminer l’année avec une baisse de 23,7%.

“La reprise, qui dépend de l’évolution de la pandémie et de la crise économique qui s’ensuit, sera compliquée par l’augmentation de la taxe d’enregistrement en janvier et la fin du plan Renove”, a déclaré Noemí Navas, directeur de la communication de l’ANFAC .

«Du secteur, nous maintenons notre engagement envers les objectifs de décarbonation, mais il est nécessaire de clarifier quel est le modèle de mobilité que nous souhaitons pour l’Espagne et de mettre en place des mesures qui favorisent la transition progressive vers des véhicules zéro émission et le nécessaire renouvellement de notre parc automobile, en maintenant notre emploi et notre production, maintenant et en 2030 “.

“Les ventes de décembre sont trompeuses car, sans les nombreuses auto-inscriptions et sans les achats anticipés pour éviter l’augmentation de la taxe d’immatriculation, le marché aurait une nouvelle fois enregistré des baisses importantes”, a déclaré Raúl Morales, directeur de la communication de FACONAUTO.

«2021 sera encore très compliqué, en particulier le premier semestre. Le renouvellement du plan Renove, non réalisé par le gouvernement, aurait été un choc, accumulant ainsi de mauvaises nouvelles pour le secteur. L’industrie automobile fait face à un exercice avec de nombreuses incertitudes où, en toute certitude, la demande va baisser, ce qui laisse penser que jusqu’en 2022 il ne sera pas possible de parler de reprise ».

«L’absence de volonté politique de neutraliser l’impact du WLTP sur la taxe d’enregistrement nous fait regarder avec scepticisme 2021», déclare Tania Puche, directrice de la communication du GANVAM.

“Les consommateurs ont besoin d’incitations pour poursuivre la rénovation du parc. Au lieu de les inciter, ils sont pénalisés par une augmentation moyenne de 5% du prix des véhicules. Il est probable que jusqu’au deuxième semestre de l’année, nous ne verrons pas de changement de tendance, lorsque l’impact du vaccin sur la confiance des consommateurs et la fin des restrictions de mobilité créent un environnement moins incertain “.

