Date publiée: 26 août 2020

Le directeur technique des moteurs de Renault, Rémi Taffin, n’est pas trop déconcerté par l’interdiction par la FIA du «mode fête», affirmant que ce sera un compromis pour toutes les équipes.

Plus tôt ce mois-ci, l’organe directeur du sport automobile a écrit aux équipes pour les informer qu’à partir du Grand Prix de Belgique, elles ne seraient plus autorisées à changer de mode moteur entre les qualifications et la course.

Cela signifie que le «mode fête», la mise en marche du moteur pour Q3, ne peut plus être utilisé.

L’interdiction a par la suite été repoussée au Grand Prix d’Italie, donnant aux équipes sept jours supplémentaires pour travailler sur leurs modes moteurs.

L’interdiction devrait être frappée le plus durement Mercedes avec l’équipe Brackley censée avoir le meilleur « mode fête », aidant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à un balayage net des pole positions de cette saison.

Il touchera cependant toutes les équipes bien que Ferrari ait déclaré ne pas jouer avec les modes de qualification.

Quant à Renault, Taffin ne s’attend à aucun drame majeur, affirmant que cela signifie simplement que les équipes auront plus de puissance en course et moins en qualifications.

«Sur le papier, ce ne sera pas trop difficile», a-t-il expliqué.

«Nous ajusterons le rapport entre les qualifications et la course.

«Les règles, jusqu’à présent, disaient que nous pouvions gérer les modes différemment entre les qualifications et la course et, comme toujours, nous essayons d’optimiser les règles.

«Maintenant, la FIA nous a donné une nouvelle directive à appliquer à partir de Monza, nous allons donc essayer d’adapter, de réoptimiser et de valider le domaine où nous avons besoin.

«C’est le même travail, juste un résultat différent.

«Nous aurons moins de puissance en qualifications et plus de puissance en course, c’est donc un nouveau compromis.

«Nous comprenons la préoccupation de la FIA et nous travaillerons à leurs côtés pour répondre à leur demande.»

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a exprimé un sentiment similaire lors du GP d’Espagne quand on lui a demandé si l’interdiction de la FIA nuirait à Mercedes.

Lui aussi estime que cela signifie simplement de meilleures performances du moteur pendant les grands prix.

« Je pense que nous ne manquons pas de performances le samedi », a déclaré Wolff. «Nous avions une assez grande marge jusqu’à présent.

«Nous avons eu du mal dans certaines courses où nous étions assez limités en modes moteurs puissants, et si la Formule 1 devait interdire en saison certains modes de motorisation, alors je pense que cela nous aidera en fait dans la course.

«Si vous pouvez éviter d’endommager votre unité motrice dans les quelques tours de qualification dont vous disposez, en Q3 puis dans les tours impairs de la course, les indicateurs de dégâts diminuent considérablement. Ainsi, cinq tours de mode de qualification non effectués nous donnent 25 tours de plus de performance en course.

«Vous devez prendre en compte même si cela peut nous blesser davantage en qualifications – ce que je ne suis pas sûr, et c’est quelques dixièmes – alors cela blessera tous les autres de la même manière.

«Mais nous sommes toujours très marginaux sur ce que nous pouvons extraire du groupe motopropulseur, et si nous devions être limités dans les modes de qualification, alors, eh bien, nous serons plus forts en course.

